Режиссер Элмар Сеньков выбрал не вакцинироваться. Он не может больше преподавать очно

Как известно, очная форма обучения в академии доступна для тех преподавателей и студентов, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или о том, что они переболели Covid-19.

Изданию Privātā Dzīve завкафедры искусств Латвийской академии Зане Крейцберга подтвердила, что Сеньков - единственный преподаватель во всем вузе, который не вакцинировался.

"У нас нет права выдвигать ему ультиматум. Просто есть условия, которым следует подчиниться, следуя позиции режиссера. Очно, к сожалению, он сейчас работать не может, это, конечно, неприятная проблема... В этом семестре было запланировано, что Элмар проведет курс "Практика и теория актерского мастерства".

Период, когда пришлось все перепланировать, стал катастрофой.

Решение было необходимо найти в последний момент", - призналась Крейцберга.