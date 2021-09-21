Режиссер Элмар Сеньков выбрал не вакцинироваться. Он не может больше преподавать очно

Как известно, очная форма обучения в академии доступна для тех преподавателей и студентов, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или о том, что они переболели Covid-19.
Изданию Privātā Dzīve завкафедры искусств Латвийской академии Зане Крейцберга подтвердила, что Сеньков - единственный преподаватель во всем вузе, который не вакцинировался.
"У нас нет права выдвигать ему ультиматум. Просто есть условия, которым следует подчиниться, следуя позиции режиссера. Очно, к сожалению, он сейчас работать не может, это, конечно, неприятная проблема... В этом семестре было запланировано, что Элмар проведет курс "Практика и теория актерского мастерства".
Период, когда пришлось все перепланировать, стал катастрофой.
Решение было необходимо найти в последний момент", - призналась Крейцберга.
На вопрос о вакцинации сам Сеньков ответил кратко: "Это вопрос, на который я не хочу отвечать". Он также добавил, что сейчас находится в отпуске и академию не оставлял.