Вт, 21.09.2021
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Даце Завадска, инфектолог
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Режиссер Элмар Сеньков выбрал не вакцинироваться. Он не может больше преподавать очно

Elmārs Seņkovs. ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Отмеченный наградами режиссер и преподаватель Элмар Сеньков отказался от вакцинации, и по этой причине он больше не может преподавать будущим актерам и режиссерам в Латвийской академии культуры (LKA).

Как известно, очная форма обучения в академии доступна для тех преподавателей и студентов, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или о том, что они переболели Covid-19.

Изданию Privātā Dzīve завкафедры искусств Латвийской академии Зане Крейцберга подтвердила, что Сеньков - единственный преподаватель во всем вузе, который не вакцинировался. 

"У нас нет права выдвигать ему ультиматум. Просто есть условия, которым следует подчиниться, следуя позиции режиссера. Очно, к сожалению, он сейчас работать не может, это, конечно, неприятная проблема... В этом семестре было запланировано, что Элмар проведет курс "Практика и теория актерского мастерства". 

Период, когда пришлось все перепланировать, стал катастрофой.

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Решение было необходимо найти в последний момент", - призналась Крейцберга.

На вопрос о вакцинации сам Сеньков ответил кратко: "Это вопрос, на который я не хочу отвечать". Он также добавил, что сейчас находится в отпуске и академию не оставлял.


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