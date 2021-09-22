Умер актер из сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
Американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах "Секс в большом городе" и "Друзья", умер в возрасте 57 лет, сообщает Variety.
Американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах "Секс в большом городе" и "Друзья", умер в возрасте 57 лет, сообщает Variety.
Пока что причины смерти не раскрываются. Издание Deadline сообщает, что актер долгое время боролся с раком.
Его приемный сын Нэйтен Гарсон написал в своем Instagram. "Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", - написал сын артиста.
Коллеги по сериалу "Секс в большом городе" также выразили свои соболезнования. Так, Синтия Никсон в своем микроблоге Twitter написала, что он "был источником света и непревзойденным профессионалом". А Ким Кэтролл написала: "Такие печальные новости и ужасно печальная потеря для семьи SATC. Наши соболезнования и RIP, дорогой Уилли".
Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3— Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021
Американский актер прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Он также снялся в сериале "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления".