Умер актер из сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон

Пока что причины смерти не раскрываются. Издание Deadline сообщает, что актер долгое время боролся с раком.

Его приемный сын Нэйтен Гарсон написал в своем Instagram. "Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", - написал сын артиста.

Коллеги по сериалу "Секс в большом городе" также выразили свои соболезнования. Так, Синтия Никсон в своем микроблоге Twitter написала, что он "был источником света и непревзойденным профессионалом". А Ким Кэтролл написала: "Такие печальные новости и ужасно печальная потеря для семьи SATC. Наши соболезнования и RIP, дорогой Уилли".

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021