"Не вакцинируйся!" - по Каролине колесил похоронный грузовик с дерзким лозунгом. В чем подвох?

@RexChapman @davenewworld_2 This truck is making laps around Bank of America Stadium before the Panthers game in Charlotte. pic.twitter.com/rIW9OTltK5 — d (@yourgeniushands) September 19, 2021

Грузовик колесил в Каролине, где проходил крупный турнир по футболу. Сообщалось, что ссылка на транспортном средстве указывала на некое похоронное бюро Уилмора. Однако впоследствии выяснилось, что "похоронного бюро Уилмора" в действительности не существует, а "реклама" на самом деле была кампанией по повышению осведомленности о вакцинации, призванной вдохновить зрителей футбольного матча сделать прививку против Covid-19.

Это была рекламная кампания местного агентства Charlotte. Сайт, рекламируемый на авто, действительно существует в Интернете, но состоит только из одной страницы, на которой довольно зловеще написано: "Вакцинируйся сейчас. А то скоро увидимся".

ФОТО: скриншот

Нажатие на кнопку с фразой "Вакцинируйся сейчас" перенаправляет посетителей на страницу с записью на вакцинацию.

It’s doing laps around the Panthers stadium today 😂 We love to see it. — Katie Guenther (@ktguen) September 19, 2021