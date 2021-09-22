Ср, 22.09.2021
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"Не вакцинируйся!" - по Каролине колесил похоронный грузовик с дерзким лозунгом. В чем подвох?

В минувшие выходные жители штата Северная Каролина смогли лицезреть транспортное средство с необычной рекламой - похоронный грузовик с надписью "Не вакцинируйся". Сначала сообщалось, что это реклама похоронного бюро, но, как выяснилось, все намного проще. 

Грузовик колесил в Каролине, где проходил крупный турнир по футболу. Сообщалось, что ссылка на транспортном средстве указывала на некое похоронное бюро Уилмора. Однако впоследствии выяснилось, что "похоронного бюро Уилмора" в действительности не существует, а "реклама" на самом деле была кампанией по повышению осведомленности о вакцинации, призванной вдохновить зрителей футбольного матча сделать прививку против Covid-19.

Это была рекламная кампания местного агентства Charlotte. Сайт, рекламируемый на авто, действительно существует в Интернете, но состоит только из одной страницы, на которой довольно зловеще написано: "Вакцинируйся сейчас. А то скоро увидимся".

ФОТО: скриншот

Нажатие на кнопку с фразой "Вакцинируйся сейчас" перенаправляет посетителей на страницу с записью на вакцинацию.

Как пишут СМИ, управление центра вакцинации, на сайт которого ведет ссылка, не платило за рекламу, но полностью поддержало инициативу местного агентства. 


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