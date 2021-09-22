Еще в 98 школах начнется дистанционное обучение

Всего в новом учебном году очный учебный процесс начат в 672 образовательных учреждениях.

Сравнивая количество решений, принятых руководителями образовательных учреждений по состоянию на 20 сентября, IKVD пришла к выводу, что количество учебных заведений, перешедших на дистанционное обучение, увеличилось на 98 случаев. На удаленное, частично удаленное или индивидуальное обучение перешли еще 13 дошкольных групп, 381 класс основной школы и 69 классов средней школы.

По состоянию на 20 сентября в IKVD поступила информация, что в 57 дошкольных группах в 16 случаях карантин установлен для всей группы, в 19 случаях - для части группы, а в 22 случаях применялась индивидуальная самоизоляция.

На уровне основной школы Covid-19 затронул 789 классов, что на 318 больше, чем на предыдущей неделе. Из них дистанционное обучение применено в 263 случаях, в том числе в 175 в группе 1-6-х классов и в 88 - в группе с 7-го по 9-й классы. Частично удаленно учатся 149 классов, из которых 69 относятся к группе 1-6-х классов, а 80 - к группе с 7-го по 9-й классы.

На уровне средней школы дистанционное обучение установлено в 170 классах. Из них в 42 случаях удаленно учится весь класс, в 62 случаях - часть класса, а в 66 классах есть индивидуальные случаи.

IKVD пришла к выводу, что чаще всего решения о проведении учебного процесса удаленно принимали руководители учебных заведений Риги, Даугавпилса и Екабпилсского края.