Ср, 22.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

С гипсом на льду: Рудковская и Плющенко отправили сына на тренировку с переломом

Российского фигуриста Евгения Плющенко и его супругу, продюсера Яну Рудковскую, фанаты обвинили в жестоком отношении к ребенку. Оказалось, что пара отправила своего 7-летнего сына Сашу на тренировку на следующий день после перелома руки.

Напомним, что Плющенко-младший находится на домашнем обучении, так как родители хотят, чтобы все остальное время он мог посвящать тренировкам. Евгений Плющенко - олимпийский чемпион по фигурному катанию - серьезно намерен сделать из сына великого фигуриста. Мальчик ходит на тренировки ежедневно, что возмущает пользователей Сети, ведь родители не дают ребенку наслаждаться беззаботным детством.

Недавно Плющенко и Рудковская не стали отменять занятия сына, даже когда тот сломал лучевую кость левой руки. На своей страничке в Instagram фигурист опубликовал видео, на котором Саша с гипсом выполняет пируэты на коньках.

"Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками", - написал Евгений Плющенко.

Пользователи социальной сети были шокированы отношением родителей к сыну. В комментариях под видео они отправили Плющенко и Рудковскую "лечить голову". По мнению фанатов, подобное воспитание может плохо отразиться на будущем ребенка, ведь Саша в какой-то момент обязательно взбунтуется.

"Мне интересно, а если ногу сломал бы? На одной катался? Все мило и прекрасно, но с головой дружить нужно", - пишет пользователь keva321.

"Взрослые, что же вы делаете? У ребенка перелом, а он на коньках! Не дай Бог, упадет опять на ручку, доломает окончательно. Любому человеку положен больничный лист, чтобы обеспечить необходимый покой для заживления. Дайте Саше покой!!!" - возмущается уже другой пользователь. 


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