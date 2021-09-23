Латвия по заболеваемости ковидом поднялась на шестое место в Европе. Литва и Эстония почти в лидерах

Литва и Эстония занимают соответственно второе и третье места по заболеваемости в Европе.

Охват вакцинацией в Латвии один из самых низких в Европе, Литва с Эстонией также не входят в число лидеров.

Падение

На прошлой неделе Латвия была на 12-м месте, а две недели назад - на 25-м.

По данным ECDC за предыдущие две недели (6-19 сентября), кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 316,7 случая.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ в Словении - 651,8 случая на 100 000 населения, далее следуют Литва - 506,8 случая и Эстония - 462,1 случая. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 20,1 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составляет 156,8 случая на 100 000 населения.

Смертность

В Латвии также выросла 14-дневная смертность с диагностированным Covid-19 - в конце прошлой недели она составила 28,8 случая на миллион жителей. В настоящее время Латвия по этому показателю занимает шестое место среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень смертности с диагностированным Covid-19 на миллион населения за последние две недели был в Болгарии - 131,3 случая, за ней следует Литва - 76,6 случая. В Эстонии соответствующий показатель составляет 19,6 случая.

Латвия, Литва и Эстония находятся в красной зоне карты предупреждений о поездках ECDC.