Названа причина смерти звезды "Секса в большом городе" Уилли Гарсона. Как отреагировала Сара Джессика Паркер?

В The New York Times семья актера раскрыла причину его смерти. Гарсон умер в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологии. У артиста был рак поджелудочной железы.

Коллег по сериалу почтили память звезды в соцсетях. Исполнительница одной из главных ролей - Сара Джессика Паркер - никак не комментировала трагедию.