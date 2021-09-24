Пт, 24.09.2021
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jen, пользовательница Twitter

Названа причина смерти звезды "Секса в большом городе" Уилли Гарсона. Как отреагировала Сара Джессика Паркер?

Уилли Гарсон ФОТО: AP/Scanpix

22 сентября СМИ сообщили о смерти 57-летнего американского актера Уилли Гарсона, который прославился ролью Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе".

В The New York Times семья актера раскрыла причину его смерти. Гарсон умер в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологии. У артиста был рак поджелудочной железы.

Коллег по сериалу почтили память звезды в соцсетях. Исполнительница одной из главных ролей - Сара Джессика Паркер - никак не комментировала трагедию.

Крис Нот, который играет мистера Бига, выразил свои соболезнования. В соцсетях он разместил кадр со съемок, на котором изображены Сара и Уилли. Паркер отреагировала на пост Криса комментарием: "Спасибо, дорогой Крис. Я еще не готова".


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