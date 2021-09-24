Названа причина смерти звезды "Секса в большом городе" Уилли Гарсона. Как отреагировала Сара Джессика Паркер?

В The New York Times семья актера раскрыла причину его смерти. Гарсон умер в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологии. У артиста был рак поджелудочной железы.
Коллег по сериалу почтили память звезды в соцсетях. Исполнительница одной из главных ролей - Сара Джессика Паркер - никак не комментировала трагедию.
Крис Нот, который играет мистера Бига, выразил свои соболезнования. В соцсетях он разместил кадр со съемок, на котором изображены Сара и Уилли. Паркер отреагировала на пост Криса комментарием: "Спасибо, дорогой Крис. Я еще не готова".