Беременную Нюшу ограбили в Испании

Сообщается, что Нюша отдыхает вместе с семьей в Европе. Сначала они отправились во Францию, а после перебралась в Барселону. В Испании пока Нюша с семьей осматривала достопримечательности, из арендованной машины были украдены все вещи. Злоумышленники разбили стекло и опустошили багажник.

"Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты. Преступникам не нужны документы", - отметила она.

Они попытались поискать документы, но не нашли. Тогда имя пришлось обратиться в консульство, где им сделали временные документы.

Сначала Нюша расстроилась, а после поняла, что переживать не стоит и продолжила отдых.