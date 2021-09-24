Пт, 24.09.2021
Когда я вижу что-то такое, что можно обратить в деньги, я беру это с собой. И если я вижу что-то, что нельзя обратить в деньги, но можно использовать повторно, я беру и это Ренеэ Уйбо, "серийный уборщик"
Ренеэ Уйбо, "серийный уборщик"

Беременную Нюшу ограбили в Испании

Певица Нюша ФОТО: скриншот с youtube.com

Российская певица Нюша была ограблена в Испании. Звезда лишилась документов и была вынуждена обратиться в полицию. Об этом пишет StarHit.ru.

Сообщается, что Нюша отдыхает вместе с семьей в Европе. Сначала они отправились во Францию, а после перебралась в Барселону. В Испании пока Нюша с семьей осматривала достопримечательности, из арендованной машины были украдены все вещи. Злоумышленники разбили стекло и опустошили багажник. 

"Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты. Преступникам не нужны документы", - отметила она.

Они попытались поискать документы, но не нашли. Тогда имя пришлось обратиться в консульство, где им сделали временные документы. 

Сначала Нюша расстроилась, а после поняла, что переживать не стоит и продолжила отдых. 

Напомним, сейчас певица находится на последних месяцах беременности.


НАВЕРХ
Back