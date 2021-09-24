Рекорд с начала пандемии: в России за сутки умерли 828 человек с Covid-19
В России за сутки умерли 828 человек с инфекцией Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса, пишет "Медуза".
В России за сутки умерли 828 человек с инфекцией Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса, пишет "Медуза".
Сообщается, что это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии в РФ. Предыдущий максимум зарегистрировали днем ранее - тогда оперативный штаб сообщил о 820 умерших.
По данным оперштаба, с начала распространения Covid-19 в России от ковида умерли 202 273 человека.
За последние сутки, по данным штаба, выявили 21 349 новых случаев коронавируса (днем ранее - 21 438), а с начала пандемии - 7 376 374 случая. Больше всего новых случаев выявили в Москве (+2893) и Санкт-Петербурге (+1874).
За сутки в России выздоровели 15 828 человек (днем ранее - 16 567 человек), а с начала пандемии - 6 574 608 человек.