Исследование: в Латвии в ловушке виртуальной среды - все больше и больше пожилых людей

Исследование показывает, что чрезмерное увлечение виртуальной средой чаще всего поражает молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет: если в прошлом году это был каждый четвертый молодой человек, то в этом году - уже каждый третий. Возрастающая тенденция наблюдается и в других возрастных группах - хотя статистически по-прежнему сравнительно мало пожилых людей признают, что слишком много времени проводят в виртуальной среде, и здесь также наблюдается рост на 4% - достигнута отметка в 5% (в прошлом году - 1%). В целом сохраняется тенденция, что с увеличением возраста уменьшается время, проводимое в интернете, а также что мужчины чаще увлекаются виртуальной средой - 20% (+7%), а женщины - реже - 14% (+6%).

"Сегодня и последние полтора года наша повседневность более тесно, чем когда-либо, связана с технологиями, поэтому очень важно найти альтернативы проведению досуга без экранов. Это значит, что после того, как решены рабочие вопросы или выполнены другие повседневные задачи, требующие подключения к виртуальной среде, рекомендуется посвятить время другим занятиям - например, поговорить с семьей или друзьями, поиграть в настольные игры или отправиться на прогулку. Последствия слишком долгого пребывания в виртуальной среде могут причинить серьезный вредит как физическому здоровью (например, малоподвижный образ жизни), так и эмоциональному благополучию", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и заведующая Tukuma Centra aptieka.

В ловушке виртуальной среды - все больше и больше пожилых людей

В организованной Apotheka и Mana Aptieka дискуссии экспертов "Как восстановить баланс физического и психического здоровья" семейный врач Veselības centrs 4 Илзе Скуя поделилась наблюдением, что во время пандемии виртуальной средой все больше и больше интересуются пожилые люди. Различные зарубежные исследования и наблюдения местных операторов мобильной связи также свидетельствуют, что сегодняшние условия жизни порой вынуждают больше потреблять интернет, поскольку умные устройства - это способ, как во время различных ограничений пообщаться с близкими, заказать еду или связаться с семейным врачом. В то же время именно технологии помогли не только пожилым людям, но и всему обществу в целом легче перенести время пандемии в изоляции.

Превентивные действия - чем раньше, тем лучше

Исследователи в этой области установили, что успех профилактических мер во многом зависит от времени, когда они предприняты. Поэтому, чтобы снизить риск развития зависимости от виртуальной среды также и во взрослом возрасте, рекомендуется бороться с ней уже с детства.

Осенью прошлого года, с началом второй волны Covid-19, принимая во внимание ситуацию дистанционного обучения, Всемирная организация здравоохранения в рекомендациях для подростков даже советовала родителям позволять больше времени проводить в интернете, чтобы поддерживать общение со сверстниками, которое очень важно. Вместе с тем с этой ситуацией связаны два риска. Один из них заключается в том, что если еще до пандемии можно было измерить и понять, сколько свободного времени рекомендуется проводить в интернете, то сейчас это сделать намного сложнее. Во-вторых, как во время дискуссии указала семейный врач, многие родители уже говорят, что дети больше не хотят выходить на улицу и встречаться с друзьями, потому что им стало удобно в виртуальной среде. Поэтому задача родителей сегодня - помочь детям, например, выбирая соответствующие их интересам кружки, занятия для досуга или спортивные секции.

Об исследовании