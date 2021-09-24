В Нидерландах вводятся обязательные сертификаты Covid-19

Требование вступает в силу при отмене государством правила о социальной дистанции в 1,5 метра.

"Таким образом, мы делаем четкий шаг к обществу без ограничительных мер, связанных с кризисом из-за коронавируса", - заявило правительство в пятницу, 24 сентября.

Ввиду снижения уровня заражения и высоких показателей вакцинации правительство решило отменить эти меры, позволив барам, ресторанам, магазинам, театрам и даже стадионам принимать максимальное количество посетителей.

Однако с субботы посетители старше 13 лет должны будут предъявить сертификат Covid-19 для допуска в рестораны, на культурные и спортивные мероприятия.

Те, кто не был вакцинирован или не переболел Covid-19, могут пройти бесплатные тесты в местных центрах тестирования.

Эти правила вызвали неоднозначную реакцию у населения.

Владельцы ресторанов в нескольких городах заявили, что сертификаты не будут проверяться, объяснив это нехваткой персонала и опасениями по поводу агрессии и угроз со стороны посетителей.

В субботу антиваксеры проведут акции протеста в Гааге.

Согласно опросу, проведенному по заказу властей, около трети населения считает, что эти правила необоснованно ограничивают их свободу.

Правда, остальные 30% поддерживают требования.

Сняты ограничения, распространявшиеся на школы и университеты. За исключением общественного транспорта, в общественных местах отменено требование носить маски.