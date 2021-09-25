Пешеход, сбитый пьяным водителем на автомобиле Bolt в Таллинне, скончался в больнице

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс подчеркнула, что автомобилями Bolt Drive нельзя управлять в нетрезвом виде. "В соответствии с условиями пользования у нас есть право назначить штраф за пьяное вождение в размере 2000 евро, кроме того, водитель отвечает за компенсацию всего ущерба. Мы установили личность водителя и его аккаунт заблокирован", - сообщила Йетс.

Руководитель смены аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Хелени Пуусемп:

"Совершенно недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. Алкоголь влияет как на внимание водителя, так и на скорость реакции. По сравнению с трезвым водителем риск водителя, употребляющего алкоголь, попасть в ДТП увеличивается в несколько раз . Он подвергает опасности всех других участников дорожного движения. При движении в ночное время каждый водитель должен быть особенно осторожен вблизи пешеходных переходов, потому что, к сожалению, пешеходы всегда являются самой слабой стороной в движении, и в случае аварии последствия могут быть очень трагичными".