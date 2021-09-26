В Вентспилсе произошла утечка углеводородной жидкости
Утром в воскресенье, 26 сентября, в Вентспилсе из вагона поезда вытекло небольшое количество углеводородной жидкости, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Утром в воскресенье, 26 сентября, в Вентспилсе из вагона поезда вытекло небольшое количество углеводородной жидкости, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Звонок по адресу в Вентспилсе на ул. Нафтас поступил в 7:17. На месте происшествия было констатировано, что из вагона поезда вылилась углеводородная жидкость. Утечка была предотвращена закручиванием вентиля вагона.
По предварительной информации, утечка химического вещества была незначительная - около семи литров. О случившемся проинформирована Государственная служба окружающей среды.
Всего за прошедший день в VUGD было зарегистрировано 56 обращений, из них 11 - о пожарах, 35 - о различных спасательных операциях, 10 вызовов оказались ложными.