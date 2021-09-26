В Вентспилсе произошла утечка углеводородной жидкости

Звонок по адресу в Вентспилсе на ул. Нафтас поступил в 7:17. На месте происшествия было констатировано, что из вагона поезда вылилась углеводородная жидкость. Утечка была предотвращена закручиванием вентиля вагона.

По предварительной информации, утечка химического вещества была незначительная - около семи литров. О случившемся проинформирована Государственная служба окружающей среды.