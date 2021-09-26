Оперную певицу Марию Максакову отправили на психиатрическую экспертизу

Наследники вместе с их отцом, бизнесменом Владимиром Тюриным, хотят получить эту жилплощадь. У них имеется дарственная, но Максакова заявила, что документ был составлен под давлением. Теперь суд потребовал психиатрическую экспертизу для артистки.

В разговоре с представителями СМИ певица отметила, что суд усомнился, могла ли она в трезвом уме и твердой памяти быть настолько щедрой. Квартира, из-за которой идет тяжба - это последнее имущество Марии, которая сейчас одна воспитывает 5-летнего сына Ивана.