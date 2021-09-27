"Талибан" начал вводить в Афганистане запрет на бритье бород
Афганское движение радикальных исламистов "Талибан" запретило барбершопам в провинции Гильменд предлагать услуги стрижки или бритья бороды, сообщает ВВС.
Афганское движение радикальных исламистов "Талибан" запретило барбершопам в провинции Гильменд предлагать услуги стрижки или бритья бороды, сообщает ВВС.
Такое же распоряжение получили барбершопы и в Кабуле.
За невыполнение этого распоряжения предусмотрены штрафы, проинформировала исламская полиция "Талибана".
"Талибан" еще во время своего первого правления с 1996 по 2001 год ввел строгие законы ислама, в том числе потребовав у мужчин отращивать бороды.
Однако после падения режима многие мужчины в Афганистане предпочли не носить бороды.
Барбершопы указывают, что новый порядок значительно осложняет из возможности заработка.