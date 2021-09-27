Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

"Талибан" начал вводить в Афганистане запрет на бритье бород

Кабул, Афганистан. Иллюстративное фото ФОТО: AP Photo/Rahmat Gul

Афганское движение радикальных исламистов "Талибан" запретило барбершопам в провинции Гильменд предлагать услуги стрижки или бритья бороды, сообщает ВВС.

Такое же распоряжение получили барбершопы и в Кабуле.

За невыполнение этого распоряжения предусмотрены штрафы, проинформировала исламская полиция "Талибана".

"Талибан" еще во время своего первого правления с 1996 по 2001 год ввел строгие законы ислама, в том числе потребовав у мужчин отращивать бороды.

Однако после падения режима многие мужчины в Афганистане предпочли не носить бороды.

Барбершопы указывают, что новый порядок значительно осложняет из возможности заработка.


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