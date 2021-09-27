"В Мали уже сейчас заходим": как "ЧВК Вагнера" осваивает новую страну

Набор идет среди самых разных специалистов, в ЧВК требуются: переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, врачи общей направленности, инженеры, повара, водители. Востребованы и все военные специальности - особенно саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов.
В ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет, основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям, плохие зубы или серьезные заболевания. Не принимают в ЧВК граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР. Во всех записях отдельно уточняется, что записаться в "вагнеровцы" не смогут ни уроженцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ни жители аннексированного Россией Крыма, что вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины.
Первые сообщения о наборе наемников в Африку стали появляться как раз в день визита малийского министра обороны в Москву. "Если вы ждали большой набор с поблажками, то это он и есть!" - говорилось в них. Минимальная зарплата в ЧВК начинается от 150 тысяч рублей в месяц, но в 90% случаев она бывает значительно выше.
Начиная с конца августа о ситуации в Мали начали писать СМИ, которые связывают с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Многочисленные журналистские расследования называли его создателем "ЧВК Вагнера". Сам он категорически отрицает связь с наемниками и инициировал судебные иски после публикаций, в которых шла речь о предполагаемых отношениях с "вагнеровцами".
Идею вмешательства России в малийский кризис развивает и принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву телеканал "Царьград".
"В Мали на митингах можно увидеть даже флаги России. Народ требует, чтобы новое руководство поскорее обратилось к нашей стране, - говорил 23 сентября в эфире канала политолог Александр Дугин. - В многополярном мире у России появляется шанс прийти в Африку с совершенно новой миссией. Россия не имеет колониальной истории в Африке. И традиционные связи с африканскими странами и антиколониальными движениями у Москвы имеют долгую и в целом положительную историю. Самое время России прийти в Мали. С уважением к ее древней истории, культуре, идентичности. Без малейшего намека на превосходство или алчные намерения".
Мали - не единственная новая африканская страна, где в ближайшее время могут появиться наемники из России. После Ливии, Судана и ЦАР, где они уже есть давно.
В начале сентября, как стало известно Би-би-си, работающие с Пригожиным политологи должны были подготовить несколько аналитических записок с анализом ситуации в соседней с Мали Гвинее. В этой африканской стране 5 сентября также случился военный переворот. Президент Альфа Конде был взят под стражу, к власти пришел полковник Мамади Думбуя.