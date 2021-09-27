"В Мали уже сейчас заходим": как "ЧВК Вагнера" осваивает новую страну

Международное вмешательство в дела Мали потребовалось после свержения в соседней Ливии Муамара Каддафи. Многие бойцы его армии устремились в соседнюю страну, где присоединились к борьбе малийских туарегов за независимость. В результате правительство Мали практически потеряло контроль над северными районами страны - и именно туда были введены миротворцы.

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал закрытие до конца года части военных баз в городах Кидаль, Тесалит и Томбукту. Занять место французов в этой африканской стране поспешили российские наемники из "ЧВК Вагнера".

"В Мали уже сейчас заходим", - рассказал Би-би-си один из бойцов в конце августа, вернувшись из очередной африканской командировки.

Два госпереворота за год

Появлению российских наемников способствует нестабильная политическая обстановка в стране, где за последний год случились два военных переворота.

Решение о вводе международного контингента принималось при президенте Ибрагиме Кейта, правившем в 2013-2020 годы. 18 августа 2020 года в результате военного переворота он был свергнут, временным президентом стал бывший министр обороны Ба Ндау. Правил Ндау недолго - 24 мая 2021 года новый военный переворот лишил его власти, новым временным президентом стал 38-летний полковник Ассими Гоита.

Именно после майского переворота французские власти объявили о сворачивании военной помощи Мали и начале постепенного вывода своего воинского контингента. Потеряв одних военных союзников, полковник Гоита начал искать новых - и нашел их в России.

22 сентября, когда Мали отмечает день независимости, в столице страны Бамако была организована демонстрация, участники которой требовали скорейшего вывода французских войск - и ввода российских.

Издание Jeune Afrique 20 сентября сообщало, что сумма контракта, который предусматривает "размещение наемников вместе с малийской армией, а также защиту высокопоставленных лиц", оценивается примерно в 9,1 млн евро.

Интерес Москвы к ситуации в Мали подтверждает и Москва. На прошлой неделе МИД России сообщил, что на встрече Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН обсуждались ситуация не только в Афганистане и на Украине, но и в этой африканской стране.

22 сентября ситуацию в Ливии, ЦАР и Мали там же в Нью-Йорке обсуждал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин с заместителем генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Жан-Пьером Лакруа. А 25 августа в Москву прилетал министр обороны Мали Садио Камара - формально его поездка объяснялась участием в военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Самое время России прийти в Мали"