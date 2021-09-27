Мировой музыкальный феномен - группа Måneskin выступят в Риге!

Måneskin - первая итальянская группа, которая возглавила британский чарт синглов с двумя композициями, и только вторая группа в истории Евровидения, у которой песня попала в чарт США Billboard Global 200. Миллионы стримов и просмотров на платформах Spotify, iTunes, YouTube, Deezer и т. д ., 28 платиновых и 6 золотых сертификатов только в их родной Италии, десятки мгновенно распроданных концертов, на которые не повлияла даже пандемия Covid-19.

Музыкальное объединение, которое после многолетнего перерыва доказала, что в контексте Евровидения мы снова можем говорить не только о временном проблеске, но о настоящем глобальном феномене. Тем более, что такого признания добилась не классическая поп-группа. И теперь они выступят в Риге!

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Måneskin были официально основаны в 2016 году, хотя некоторые члены группы были знакомы еще в средней школе. Вокалист Дамиано, басистка Виктория, гитарист Томас и барабанщик Итан встретились и выбрали имя Maneskin или "лунный свет" на датском языке по предложению Виктории, которая наполовину датчанка.

Их звучание характеризуется сочетанием музыкальных влияний: смесь рока, рэпа / хип-хопа, регги, фанка и попа, и все это объединено проникновенным голосом вокалиста Дамиано.

Они начали свою музыкальную карьеру, играя на улицах Рима, пока в 2017 году не подали заявление участвовать в 11 сезоне итальянской версию шоу талантов "X Factor". В итоге 2-е место и первый серьезный концертный тур, в котором, несмотря на еще молодой возраст и небольшой опыт, они проявили себя очень убедительно. Дебютный сингл Chosen, выпущенный во время шоу, набрал несколько миллионов стримов и просмотров и стал в Италии дважды платиновым. Так же названый дебютный EP, выпущенный в декабре 2017 года, стал платиновым всего два месяца спустя.

Весной 2018 года прошел концертный тур включивший в себя 21 город, билеты на который были раскуплены за несколько часов. Незадолго до этого был выпущен сингл Morirò da Re (трижды платиновый статус), а за ним последовал Torna a Casa (пятикратный платиновый статус). Эти треки проложили путь к уже полноформатному альбому Il Ballo Della Vita, который вышел осенью. Менее чем через 2 часа альбом получил статус no. 1 на iTunes и за следующие 24 часа достиг 1 миллиона стримов.

Окрыленные успехом альбома, в 2019 году Måneskin отправляется в европейский концертный тур Il Ballo Della Vita, который, помимо их родной Италии, включает города Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии и даже Великобритании. Всего в 2019 году группа дает более 70 полностью распроданных концертов.

Зиму 2019/2020 группа проводит в Лондоне, работая над новым музыкальным материалом и оттачиванием собственного стиля. В итоге в середине марта 2021 года выходит второй полноформатный альбом Teatro d'ira: Vol. I, который снова становится платиновым.

В то же время в начале марта с известным теперь хитом Zitti e Buoni Måneskin побеждают на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, а в мае - на песенном конкурсе Евровидение.