R Kelly был признан виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах

Присяжные признали R Kelly виновным по девяти пунктам обвинения: одному пункту о рэкете и восьми пунктам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

4 мая 2022 года будет вынесен приговор.

Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, судебный процесс начался в августе 2021 года. В суде выступили 45 свидетелей обвинения. Пострадавшие заявляли о сексуальном и физическом насилии со стороны R Kelly. Певец держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни. Ряд жертв на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

54-летний R Kelly получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех "Грэмми" и автор хита "I Believe I Can Fly".