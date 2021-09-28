Вт, 28.09.2021
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Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

R Kelly был признан виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах

R Kelly ФОТО: Reuters/ Scanpix

Американский певец R Kelly (наст. имя - Роберт Келли) был признан прокуратурой США виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах к детям и женщинам. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в Twitter.

Присяжные признали R Kelly виновным по девяти пунктам обвинения: одному пункту о рэкете и восьми пунктам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

4 мая 2022 года будет вынесен приговор.

Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, судебный процесс начался в августе 2021 года. В суде выступили 45 свидетелей обвинения. Пострадавшие заявляли о сексуальном и физическом насилии со стороны R Kelly. Певец держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни. Ряд жертв на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

54-летний R Kelly получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех "Грэмми" и автор хита "I Believe I Can Fly".

R Kelly ранее обвиняли в связи с несовершеннолетними, но ему удавалось избежать наказания. В 2008 году певца оправдали по громкому делу о детской порнографии.


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