После 15 ноября педагоги не смогут работать очно без ковид-сертификата

До 15 ноября обучение, за исключением университетов и колледжей, и присмотр за детьми возможны также при наличии о отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного за последние 48 часов, антигенного теста, сделанного в течение шести часов, или теста рутинного скрининга.

До середины ноября учебные заведения продолжат тестирование работников на Covid-19.

Педагогам, которые начали процесс вакцинации, до 15 ноября тесты будет оплачивать государство. Те, кто не начал вакцинацию, с 11 октября по 15 ноября будут оплачивать тестирование из личных средств.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце призвала Кабинет министров не устанавливать конкретную дату - 15 ноября - начиная с которой работа в секторе образования будет возможна только с ковид-сертификатом, так как постановление Кабинета министров не предусматривает альтернативной работы для непривитых сотрудников. Это угрожает дефицитом работников, особенно на дошкольном уровне.

Министр напомнила, что руководители учебных заведений не могут давать объявление о вакансии, если у работника еще действуют договорные отношения.

К ее мнению присоединилась руководитель Латвийского профсоюза образования и науки Инга Ванага, которая заявила, что нельзя допускать увеличение нагрузки педагогов, выполнивших свои обязанности по вакцинации. Было бы несправедливо увеличивать рабочую нагрузку вакцинированных учителей без "единого евроцента", сказала она.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис заявил, что Кабинет министров не может регулировать закон о труде - поправки в него могут быть внесены только законом и решением Сейма.

Реагируя на призыв Муйжниеце, правительство поручило министерствам благосостояния, юстиции и Государственной канцелярии в течение 13 дней разработать инструкции для работодателей в ситуациях, когда предстоит уволить невакцинированных сотрудников, чтобы можно было своевременно объявить вакансии.