Вт, 28.09.2021
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Обязательной вакцинации быть, об ограничениях в магазинах - еще думают. Новые решения правительства

  • Обязательная вакцинация в ряде профессий все-таки будет
  • Работники образования смогут работать очно только с сертификатом
  • Ограничения посещения магазинов будут рассмотрены на следующей неделе
Кришьянис Кариньш ФОТО: AP Photo/Olivier Matthys, Pool

Правительство во вторник утвердило новые меры по управлению распространением инфекции Covid-19 вместо прежних правил Кабинета министров номер 360.

Обязательная вакцинация в ряде профессий вступит в силу в ноябре

Новые правила упростят регулирование эпидемиологических требований, сделав их более понятными, установят обязательную вакцинацию от Covid-19 для представителей определенных профессий, а также увеличат количество услуг, которые можно получить только с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом.

Новое постановление обязывает пройти курс вакцинации представителей определенных профессий. Прежде всего оно касается работающих в сфере образования, в том числе дошкольного, начального и среднего образования, а также высшего образования; всех участвующих в программах неформального обучения и в программах повышения профессиональной компетентности педагогов; учащихся колледжей и вузов, а также поставщиков услуг, которые вступают в контакт с учащимися по месту оказания услуги.

Кроме того, данное требование распространяется на поставщиков медицинских услуг, включая персонал аптек, работающий с клиентами, а также на работников, оказывающих услуги длительного социального ухода. Новые требования по вакцинации вступят в силу 15 ноября. Правила предусматривают, что в переходный период тесты будут оплачиваться из личных средств тестируемых в зависимости от профессиональной группы или же в некоторых случаях их будет оплачивать государство.

Согласно правилам, тесты на Covid-19 впредь можно будет сдавать также в поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях.

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Кроме того, оконченным курсом вакцинации больше не будет считаться получение единственной вакцины AstraZeneca.

С вступлением в силу новых правил все услуги внутри помещений, за исключением услуг первой необходимости, таких как почтовые или медицинские, будут предоставляться только в безопасной или частично безопасной зонах, для чего потребуется действующий ковид-сертификат или отрицательный результат теста.

При этом правила в сфере торговли не меняются: все торговые услуги по-прежнему будут доступны в небезопасной зоне. На заседании Кабинета министров министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что ограничения в торговле необходимы. В ближайшем будущем их планируется согласовать с Министерством экономики.

Получать услуги в безопасной зоне впредь смогут семьи с детьми при условии соблюдения требований по ношению масок и дистанции между представителями разных домохозяйств.

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Новые правила не повлияют на частные собрания: в небезопасной зоне внутри помещений по-прежнему смогут встречаться до 20 человек, на улице - до 50 человек.

Также в дальнейшем работодатель получит право обязать пройти вакцинацию тех работников, которые работают в прямом контакте с клиентами, другими сотрудниками, а также в тех случаях, когда факт вакцинации необходим для обеспечения непрерывной деятельности предприятия.

Новые правила вступят в силу 11 октября.

После 15 ноября работники образования могут очно работать только с ковид-сертификатом

Кабинет министров постановил, что после 15 ноября работники образования смогут продолжать работу очно только при наличии сертификата о перенесенном заболевании Covid-19 или вакцинации.

До 15 ноября обучение, за исключением университетов и колледжей, и присмотр за детьми возможны также при наличии о отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного за последние 48 часов, антигенного теста, сделанного в течение шести часов, или теста рутинного скрининга.

До середины ноября учебные заведения продолжат тестирование работников на Covid-19.

Педагогам, которые начали процесс вакцинации, до 15 ноября тесты будет оплачивать государство. Те, кто не начал вакцинацию, с 11 октября по 15 ноября будут оплачивать тестирование из личных средств.

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Министр образования и науки Анита Муйжниеце призвала Кабинет министров не устанавливать конкретную дату - 15 ноября - начиная с которой работа в секторе образования будет возможна только с ковид-сертификатом, так как постановление Кабинета министров не предусматривает альтернативной работы для непривитых сотрудников. Это угрожает дефицитом работников, особенно на дошкольном уровне.

Министр напомнила, что руководители учебных заведений не могут давать объявление о вакансии, если у работника еще действуют договорные отношения.

К ее мнению присоединилась руководитель Латвийского профсоюза образования и науки Инга Ванага, которая заявила, что нельзя допускать увеличение нагрузки педагогов, выполнивших свои обязанности по вакцинации. Было бы несправедливо увеличивать рабочую нагрузку вакцинированных учителей без "единого евроцента", сказала она.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис заявил, что Кабинет министров не может регулировать закон о труде - поправки в него могут быть внесены только законом и решением Сейма.

Реагируя на призыв Муйжниеце, правительство поручило министерствам благосостояния, юстиции и Государственной канцелярии в течение 13 дней разработать инструкции для работодателей в ситуациях, когда предстоит уволить невакцинированных сотрудников, чтобы можно было своевременно объявить вакансии.

Правила вступят в силу 11 октября.

Поставщики хозяйственных услуг смогут работать в эпидемиологически безопасной или частично безопасной среде

Поставщики услуг в закрытых помещениях смогут работать в эпидемиологически безопасной или частично безопасной среде, постановил сегодня Кабинет министров.

При работе и предоставлении услуг в помещении или на открытом воздухе в эпидемиологически безопасной среде можно не соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции, ограничения на скопление людей и время работы, если обеспечивается проверка ковид-сертификатов и не допускаются лица, не соответствующие эпидемиологически безопасной среде.

При работе и оказании услуг в эпидемиологически частично безопасной среде на одного человека должна быть обеспечена площадь не менее десяти квадратных метров. На выставках ширина проходов между рядами выставочных стендов и расстояние между несколькими местами обслуживания в одном помещении должны быть не менее трех метров.

В то же время разрешается предоставлять хозяйственные услуги в помещениях индивидуально или в рамках одного домохозяйства и лицам без ковид-сертификатов в эпидемиологически небезопасной среде, если поставщик услуг имеет сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании и в помещении нет других лиц. Допустимы также услуги расселения и хозяйственные услуги на открытом воздухе в эпидемиологически небезопасной среде, если поставщик услуг имеет сертификат.

Специфические требования к оказанию хозяйственных услуг применяются к любым услугам, выполняемым в рамках хозяйственной деятельности частного или государственного лица за вознаграждение. Требования охватывают самый широкий спектр услуг, включая выставки, спорт, культуру, развлечения, услуги красоты и оздоровления, финансовые, охранные, ремонтные и другие.

Отдельные министры торопят с принятием решения о дополнительной вакцинации от Covid-19 всех желающих

Несмотря на то, что ранее в правительстве уже состоялась острая дискуссия о необходимости дополнительной вакцины от Covid-19 и министры согласились дождаться заключения экспертов, сегодня на заседании Кабинета министров вновь был поднят вопрос о возможности дополнительной вакцинации для всех желающих.

Министр финансов Янис Рейрс подчеркнул необходимость поддерживающей вакцинации для всех. Дискутируя с эпидемиологом Юрием Перевощиковым и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, он напомнил, что Латвия в начале этого года уже приобрела горький опыт деления людей на группы из-за вакцинации.

С ним согласился министр культуры Наурис Пунтулис, который считает, что, если часть людей получает дополнительную вакцину, то

такая возможность должна быть предоставлена всем, кто хочет защитить себя.

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Со своей стороны Перевощиков заявил, что доверяет рекомендациям Государственного совета по иммунизации (ГСИ), который считает возможной дополнительную вакцинацию только определенных групп - людей с ослабленным иммунитетом, старше 65 лет, а также клиентам центров социального ухода.

По словам Павлютса, может наступить время, когда дополнительная доза будет рекомендована и другим группам населения, например, медикам, которые одними из первых получили прививку от Covid-19.

Правительство может принять решение об ограничении посещения магазинов непривитыми на следующей неделе

Правительство может принять решение о возможности получения торговых услуг для непривитых лиц от Covid-19 на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) на заседании Кабинета министров во вторник.

"У нас есть большой нерешенный вопрос о торговле. Это среда массовых скоплений людей, в том числе непривитых, что представляет собой серьезный риск этой осенью. Соответственно, в ближайшем будущем, я надеюсь, на следующей неделе мы сможем обсудить эти вопросы с Минэкономики и принять решение", - сказал Павлютс, подчеркнув, что это наиболее необходимо в первую очередь с точки зрения безопасности.

Правительство продолжило рассмотрение законопроектов, сопровождающих госбюджет на следующий год

1. Неиспользованные средства в размере 1,3 миллиона евро на реконструкцию здания нового Рижского театра (JRT) в прошлом году будут перенесены на 2022 год.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 30 апреля 2020 года грант на реконструкцию здания VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) JRT был запланирован в размере 4 642 143 евро в 2020 году, в 2021 году - 8 706 497 евро, в 2022 году - на сумму 10 959 427 евро. Общая сумма финансирования долгосрочных обязательств для указанной меры в 2013-2022 годах составляет 29 977 424 евро.

Из-за задержек с реализацией проекта финансирование, выделенные средства в размере 1,3 миллиона евро на реконструкцию зданий JRT в 2020 году, не были использованы.

В мае 2020 года был заключен договор с SBSC на дополнительное проектирование (разработка и детализация недостающих решений, авторский надзор, разработка модели BIM) и строительные работы на сумму 29,8 млн евро. В настоящее время ведутся активные строительные работы по реализации проекта.

Как уже сообщалось ранее, сегодня правительство также продолжит рассмотрение пакета законопроектов, сопровождающих госбюджет на 2022 год.

На прошлой неделе на заседании Кабинета министров представители Минфина указали, что в этом году подать пакет бюджетных законопроектов в Сейм планируется 14 октября, а рассмотреть их правительство должно на заседаниях 29 сентября и 5 октября.

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Как сообщалось, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 11,886 миллиарда евро, что на 833 миллиона евро больше, чем прогнозировалось ранее. В свою очередь общие налоговые поступления в бюджет в 2022 году запланированы в размере 10,225 миллиарда евро, что на 236 миллионов евро больше, чем планировалось в прошлом году при разработке среднесрочного бюджета.

Дефицит бюджета в следующем году запланирован в размере 3,8% от объема валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг - в размере 50,9% от ВВП.


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