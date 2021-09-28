Обязательной вакцинации быть, об ограничениях в магазинах - еще думают. Новые решения правительства

Реагируя на призыв Муйжниеце, правительство поручило министерствам благосостояния, юстиции и Государственной канцелярии в течение 13 дней разработать инструкции для работодателей в ситуациях, когда предстоит уволить невакцинированных сотрудников, чтобы можно было своевременно объявить вакансии.

Правила вступят в силу 11 октября.

Поставщики хозяйственных услуг смогут работать в эпидемиологически безопасной или частично безопасной среде

Поставщики услуг в закрытых помещениях смогут работать в эпидемиологически безопасной или частично безопасной среде, постановил сегодня Кабинет министров.

При работе и предоставлении услуг в помещении или на открытом воздухе в эпидемиологически безопасной среде можно не соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции, ограничения на скопление людей и время работы, если обеспечивается проверка ковид-сертификатов и не допускаются лица, не соответствующие эпидемиологически безопасной среде.

При работе и оказании услуг в эпидемиологически частично безопасной среде на одного человека должна быть обеспечена площадь не менее десяти квадратных метров. На выставках ширина проходов между рядами выставочных стендов и расстояние между несколькими местами обслуживания в одном помещении должны быть не менее трех метров.

В то же время разрешается предоставлять хозяйственные услуги в помещениях индивидуально или в рамках одного домохозяйства и лицам без ковид-сертификатов в эпидемиологически небезопасной среде, если поставщик услуг имеет сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании и в помещении нет других лиц. Допустимы также услуги расселения и хозяйственные услуги на открытом воздухе в эпидемиологически небезопасной среде, если поставщик услуг имеет сертификат.

Специфические требования к оказанию хозяйственных услуг применяются к любым услугам, выполняемым в рамках хозяйственной деятельности частного или государственного лица за вознаграждение. Требования охватывают самый широкий спектр услуг, включая выставки, спорт, культуру, развлечения, услуги красоты и оздоровления, финансовые, охранные, ремонтные и другие.

Отдельные министры торопят с принятием решения о дополнительной вакцинации от Covid-19 всех желающих

Несмотря на то, что ранее в правительстве уже состоялась острая дискуссия о необходимости дополнительной вакцины от Covid-19 и министры согласились дождаться заключения экспертов, сегодня на заседании Кабинета министров вновь был поднят вопрос о возможности дополнительной вакцинации для всех желающих.

Министр финансов Янис Рейрс подчеркнул необходимость поддерживающей вакцинации для всех. Дискутируя с эпидемиологом Юрием Перевощиковым и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, он напомнил, что Латвия в начале этого года уже приобрела горький опыт деления людей на группы из-за вакцинации.

С ним согласился министр культуры Наурис Пунтулис, который считает, что, если часть людей получает дополнительную вакцину, то

такая возможность должна быть предоставлена всем, кто хочет защитить себя.