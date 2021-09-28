Обязательной вакцинации быть, об ограничениях в магазинах - еще думают. Новые решения правительства

Реагируя на призыв Муйжниеце, правительство поручило министерствам благосостояния, юстиции и Государственной канцелярии в течение 13 дней разработать инструкции для работодателей в ситуациях, когда предстоит уволить невакцинированных сотрудников, чтобы можно было своевременно объявить вакансии.
Правила вступят в силу 11 октября.
Поставщики хозяйственных услуг смогут работать в эпидемиологически безопасной или частично безопасной среде
Поставщики услуг в закрытых помещениях смогут работать в эпидемиологически безопасной или частично безопасной среде, постановил сегодня Кабинет министров.
При работе и предоставлении услуг в помещении или на открытом воздухе в эпидемиологически безопасной среде можно не соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции, ограничения на скопление людей и время работы, если обеспечивается проверка ковид-сертификатов и не допускаются лица, не соответствующие эпидемиологически безопасной среде.
При работе и оказании услуг в эпидемиологически частично безопасной среде на одного человека должна быть обеспечена площадь не менее десяти квадратных метров. На выставках ширина проходов между рядами выставочных стендов и расстояние между несколькими местами обслуживания в одном помещении должны быть не менее трех метров.
В то же время разрешается предоставлять хозяйственные услуги в помещениях индивидуально или в рамках одного домохозяйства и лицам без ковид-сертификатов в эпидемиологически небезопасной среде, если поставщик услуг имеет сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании и в помещении нет других лиц. Допустимы также услуги расселения и хозяйственные услуги на открытом воздухе в эпидемиологически небезопасной среде, если поставщик услуг имеет сертификат.
Специфические требования к оказанию хозяйственных услуг применяются к любым услугам, выполняемым в рамках хозяйственной деятельности частного или государственного лица за вознаграждение. Требования охватывают самый широкий спектр услуг, включая выставки, спорт, культуру, развлечения, услуги красоты и оздоровления, финансовые, охранные, ремонтные и другие.
Отдельные министры торопят с принятием решения о дополнительной вакцинации от Covid-19 всех желающих
Несмотря на то, что ранее в правительстве уже состоялась острая дискуссия о необходимости дополнительной вакцины от Covid-19 и министры согласились дождаться заключения экспертов, сегодня на заседании Кабинета министров вновь был поднят вопрос о возможности дополнительной вакцинации для всех желающих.
Министр финансов Янис Рейрс подчеркнул необходимость поддерживающей вакцинации для всех. Дискутируя с эпидемиологом Юрием Перевощиковым и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, он напомнил, что Латвия в начале этого года уже приобрела горький опыт деления людей на группы из-за вакцинации.
С ним согласился министр культуры Наурис Пунтулис, который считает, что, если часть людей получает дополнительную вакцину, то
такая возможность должна быть предоставлена всем, кто хочет защитить себя.
Со своей стороны Перевощиков заявил, что доверяет рекомендациям Государственного совета по иммунизации (ГСИ), который считает возможной дополнительную вакцинацию только определенных групп - людей с ослабленным иммунитетом, старше 65 лет, а также клиентам центров социального ухода.