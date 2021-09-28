Литве не хватает на Rail Baltica 600 миллионов евро
Амбиции Литвы остаются прежними - завершить строительство европейской железной дороги Rail Baltica до конца 2026 года, заявила вице-министр транспорта Литвы Лорета Маскалёвене.
Амбиции Литвы остаются прежними - завершить строительство европейской железной дороги Rail Baltica до конца 2026 года, заявила вице-министр транспорта Литвы Лорета Маскалёвене.
Она отметила, что Литве не хватает на проект приблизительно 600 млн евро и идут поиски источников финансирования.
"Нехватка средств в Литве - около 600 млн евро, но в настоящее время анализируются различные источники финансирования, а также европейские фонда. Однако откладывание проекта делает его еще более дорогим",
- заявила вице-министр.
Комментируя заявление председателя совета директоров Rail Balticа Estonia о том, что эстонский участок Rail Baltica будет завершен только в конце этого десятилетия, она отметила, что Литва готова достичь цели и проложить железнодорожные пути до конца 2026 года.
Она отметила, что общая стоимость проекта в странах Балтии - около 6 млрд евро, однако в последнее время на фоне удорожания строительных материалов и работ цена пересчитывается.
Как сообщалось, эстонская газета Postimees со ссылкой на председателя совета директоров Rail Baltica Estonia Тыну Грюнберга сообщила, что до 2026 года проект завершить не получиться из-за нехватки средств и удорожания стоимости строительства.
В подготовленном в 2018 году предварительном проекте эстонского участка его стоимость была определена в размере 1,68 млрд евро, однако сейчас речь идет о большей сумме. Ожидается, что дополнительное финансирование можно будет получить из бюджета ЕС на 2028-2034 гг.