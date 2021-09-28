Литве не хватает на Rail Baltica 600 миллионов евро

Она отметила, что Литве не хватает на проект приблизительно 600 млн евро и идут поиски источников финансирования.

"Нехватка средств в Литве - около 600 млн евро, но в настоящее время анализируются различные источники финансирования, а также европейские фонда. Однако откладывание проекта делает его еще более дорогим",

- заявила вице-министр.

Комментируя заявление председателя совета директоров Rail Balticа Estonia о том, что эстонский участок Rail Baltica будет завершен только в конце этого десятилетия, она отметила, что Литва готова достичь цели и проложить железнодорожные пути до конца 2026 года.

Она отметила, что общая стоимость проекта в странах Балтии - около 6 млрд евро, однако в последнее время на фоне удорожания строительных материалов и работ цена пересчитывается.

Как сообщалось, эстонская газета Postimees со ссылкой на председателя совета директоров Rail Baltica Estonia Тыну Грюнберга сообщила, что до 2026 года проект завершить не получиться из-за нехватки средств и удорожания стоимости строительства.