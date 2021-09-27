Postimees: пуск Rail Balticа отодвигается на четыре года

Этот срок должен стать последним, поскольку по планам к 2030 году Европейская транспортная сеть TENT-T должна быть готова к работе.

"2026 год до сего времени был нашей собственной целью, на европейском уровне этот срок не был закреплен. Но теперь, к сожалению, становится ясно, что в этот график нам не уложиться.

С одной стороны, не успеть осуществить техническую и строительную части проекта, с другой - финансирование не покрывает весь проект полностью", - пояснил председатель правления предприятия Rail Balticа Estonia Тыну Грюнберг.

По его словам, график строительства Rail Balticа на территории Эстонии сейчас тормозят два крупных препятствия - планирование участка трассы на территории Пярнуского уезда и проблемы с проектированием основной трассы. Министерство финансов Эстонии планирует выйти с новой версией планирования трассы в Пярнумаа в конце этого года, прежнюю аннулировал Государственный суд.

В разработанном в 2018 году предварительном проекте стоимость эстонского участка Rail Balticа оценивалась в 1,68 млрд евро, сейчас речь идет уже о более крупной сумме. Не исключено, что потребуется дополнительное финансирование и в новом бюджетном периоде, начинающемся в 2028 году. Если первые объекты на новой трассе удалось построить дешевле запланированного, то теперь картина складывается совсем иная, отмечает издание.

Не в последнюю очередь свое влияние оказывает рост цен на услуги строительства, в первую очередь на возведение экодуков и виадуков, отметил Грюнберг.

Хотя в запланированное время магистраль Rail Balticа построена не будет и все новые проблемы тормозят реализацию проекта, все же очевидно, что проект общей магистрали в Эстонии, Латвии и Литве под сукно не положат, считает Грюнберг.