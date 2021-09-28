Изменения в сфере культуры: для людей без сертификата осталась только улица

Как сообщила представитель Министерства культуры Даце Визуле, в порядке исключения зарегистрированные читатели библиотек смогут в индивидуальном порядке менять книги и пользоваться компьютерными услугами в библиотеках.

По словам министра культуры Науриса Пунтулиса, в сфере культуры охват вакцинацией очень высок, в некоторых организациях он достигает 100%. С точки зрения министра, отрасль уже приспособилась к работе в эпидемиологически меняющихся условиях и активно работала летом в "зеленом" и "желтом" режимах. Он выразил уверенность, что небольшие изменения, которые будут внесены с 11 октября, будут восприняты с пониманием и поддержкой как организаторами культуры, так и посетителями.

Визуле добавила, что каждый житель без предъявления сертификата по-прежнему может посещать открытые территории культурных объектов и природные тропы, соблюдая дистанцию в два метра.

На культурных объектах - в музеях, библиотеках, архивах, культурных центрах, галереях, выставочных залах, сценах под открытым небом, театрах, концертных залах, а также местах репетиций любительских художественных коллективов - ковид-сертификат или негативный тест должны будут иметь также работники, контактирующие с посетителями.

В организованных публичных культурных мероприятиях по-прежнему могут участвовать только посетители с ковид-сертификатами или отрицательным результатом теста на Covid-19, проведенного перед мероприятием.

Как и прежде, взрослые, имеющие сертификаты о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия в рамках так называемого "зеленого режима", взяв с собой своих несовершеннолетних детей.

Детям до 12 лет не нужно проходить тестирование на Covid-19, а более старшие дети должны предъявить ковид-сертификат, отрицательный результат теста или справку о тестировании.