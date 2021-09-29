Быший муж Гагариной дал первое подробное интервью после развода. Главное

Как отметил фотограф, супруги постепенно начали отдаляться друг от друга.
"В какой-то момент наша жизнь понеслась очень быстро. Я думаю, после "Евровидения". "Евровидение" было триггером", - сказал он.
Дмитрий признал, что у них с Полиной были разные приоритеты и это привело к разводу.
"Со временем наши ценности и приоритеты начали немного расходиться.
Я вдруг открыл в себе какой-то азарт, любовь и интерес к семье. Я вдруг увидел, что я семейный человек. Мне это нравится. А артист, особенно на таком уровне, живет в дороге, на сцене, в студиях, в постоянном движении", - рассказал он.
"Это произошло не за один день, это происходило постепенно. Где-то мы что-то упустили", - отметил Исхаков.
По мнению фотографа, брак дал трещину после участия певицы в китайском музыкальном шоу в 2019 году.
"Нас как таковых не стало", - сказал Дмитрий.
Он также прокомментировал мнение о том, что пара разошлась из-за денег.
"Я не был альфонсом. Я зарабатывал достаточно, чтобы себя уважать, чтобы содержать семью", - отметил Исхаков.
Сейчас фотограф уверен, что брак было не спасти, потому что он уже себя изжил. "Я думаю, мы все друг другу дали, что могли дать", - заключил он.
Дмитрий признал, что ему сложно смириться с тем, что сейчас происходит.
"Я тоже надеялся, я все еще надеюсь, что все обойдется. Я до последнего думаю, что всегда можно договориться. Это дико в моей системе координат.
Жить с человеком, делить с ним горести, радости, сложные моменты, а потом подать на него в суд.
У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно", - сказал Исхаков в интервью.
Он отметил, что пока не готов публично комментировать вопросы, связанные с разделом имущества.
"За деньги мы не судились", - заявил Дмитрий.
Он хочет официально урегулировать вопросы относительно своих встреч с четырехлетней дочерью Мией и 13-летним Андреем, старшим сыном Полины от предыдущего брака.
"Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит Бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться", - поделился Исхаков, добавив, что сделал бывшей жене лояльное и очень дружеское предложение, однако Полина не согласилась на компромисс.
"Есть папа - я, который хочет, желает, имеет возможность общаться с дочерью, заниматься ее воспитанием.
Я участвую материально - плачу за няню, оплачиваю кружки, делаю это с удовольствием, буду делать всю жизнь. Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", - рассказал Дмитрий.
Напомним, 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.
Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году. Фотограф снимал певицу для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины от ее первого брака с актером Петром Кисловым - 13-летний Андрей.
Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной 2020-го они официально заявили о расставании.
Видео: Выпуск передачи "Осторожно: Собчак" с Дмитрием Исхаковым