Быший муж Гагариной дал первое подробное интервью после развода. Главное

О причинах развода

Как отметил фотограф, супруги постепенно начали отдаляться друг от друга.

"В какой-то момент наша жизнь понеслась очень быстро. Я думаю, после "Евровидения". "Евровидение" было триггером", - сказал он.

Дмитрий признал, что у них с Полиной были разные приоритеты и это привело к разводу.

"Со временем наши ценности и приоритеты начали немного расходиться.

Я вдруг открыл в себе какой-то азарт, любовь и интерес к семье. Я вдруг увидел, что я семейный человек. Мне это нравится. А артист, особенно на таком уровне, живет в дороге, на сцене, в студиях, в постоянном движении", - рассказал он.

"Это произошло не за один день, это происходило постепенно. Где-то мы что-то упустили", - отметил Исхаков.

По мнению фотографа, брак дал трещину после участия певицы в китайском музыкальном шоу в 2019 году.

"Нас как таковых не стало", - сказал Дмитрий.

Он также прокомментировал мнение о том, что пара разошлась из-за денег.

"Я не был альфонсом. Я зарабатывал достаточно, чтобы себя уважать, чтобы содержать семью", - отметил Исхаков.

Сейчас фотограф уверен, что брак было не спасти, потому что он уже себя изжил. "Я думаю, мы все друг другу дали, что могли дать", - заключил он.

Про суд

Дмитрий признал, что ему сложно смириться с тем, что сейчас происходит.

"Я тоже надеялся, я все еще надеюсь, что все обойдется. Я до последнего думаю, что всегда можно договориться. Это дико в моей системе координат.

Жить с человеком, делить с ним горести, радости, сложные моменты, а потом подать на него в суд.

У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно", - сказал Исхаков в интервью.

Он отметил, что пока не готов публично комментировать вопросы, связанные с разделом имущества.

"За деньги мы не судились", - заявил Дмитрий.

Он хочет официально урегулировать вопросы относительно своих встреч с четырехлетней дочерью Мией и 13-летним Андреем, старшим сыном Полины от предыдущего брака.

"Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит Бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться", - поделился Исхаков, добавив, что сделал бывшей жене лояльное и очень дружеское предложение, однако Полина не согласилась на компромисс.

"Есть папа - я, который хочет, желает, имеет возможность общаться с дочерью, заниматься ее воспитанием.

Я участвую материально - плачу за няню, оплачиваю кружки, делаю это с удовольствием, буду делать всю жизнь. Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", - рассказал Дмитрий.

Напомним, 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.

Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году. Фотограф снимал певицу для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины от ее первого брака с актером Петром Кисловым - 13-летний Андрей.

Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной 2020-го они официально заявили о расставании.