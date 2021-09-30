"Я думаю, что пора": Дженнифер Энистон призналась, что готова к новым отношениям

"На моем горизонте пока не было ни одного по-настоящему значимого кандидата. Но я думаю, что пора. Я думаю, что готова поделиться собой с другим человеком", - рассказала Дженнифер в эфире подкаста Lunch With Bruce.

"Я не хотела этого долгое время, и мне очень нравилось быть независимой женщиной, не являясь частью пары.

Начиная с 20 лет у меня то и дело были отношения, поэтому было что-то действительно приятное в том, чтобы найти время для себя", - добавила Энистон.

Актриса рассказала о качествах, которые привлекают ее в мужчинах. Для нее важно умение партнера хорошо целоваться, она также обращает большое внимание на первое впечатление: "Легкость, с которой разговор протекает в первый раз - это хороший показатель. Еще уверенность, но не дерзость. Чувство юмора. Щедрость, доброта по отношению к людям", - считает звезда.

Не так давно в Сети появились слухи о романе Дженнифер Энистон с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером. Однако актеры опровергли эти слухи.

Напомним, самые обсуждаемые в прессе отношения у актрисы были с Бредом Питтом. Энистон вышла замуж за Питта 29 июля 2000 года в Малибу. Пара объявила о расставании 7 января 2005 года, они развелись 2 октября того же года.