Словения приостанавливает использование вакцины Johnson & Johnson

По словам министра здравоохранения страны, исследование вакцины приостановлено, пока эксперты исследуют, есть ли связь между препаратом, который женщина получила за 2 недели до этого и ее смертью после инсульта.

В Словении в последние недели, после введения ковид-сертификатов, многие для прививки выбрали препарат от Johnson&Johnson, которого требуется всего одна доза.

В ответ на растущий спрос правительство Словении одобрило закупку дополнительных 100 000 доз вакцины из Венгрии.

Смерть молодой женщины на этой неделе - второй серьезный случай, который может быть связан с побочными эффектами вакцины Johnson&Johnson. В Словении вакцину получили около 120 000 человек.

Министр подчеркнул, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски.

Однако приостановка использования вакцины, вероятно, увеличит количество протестующих на запланированной сегодня в Любляне демонстрации против вакцинации и ограничений, наложенных из-за Covid-19.

В прошлом тысячи людей уже выходили на улицы во время аналогичных акций протеста, а недавно демонстранты столкнулись с полицией.

Как и в большинстве стран Восточной и Центральной Европы, количество людей с Covid-19 в Словении за последние недели увеличилось.

В Словении полностью вакцинированы против Covid-19 меньше 48% из двухмиллионного населения страны, что меньше, чем во многих других странах Европейского союза (ЕС).