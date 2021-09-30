Лайма Вайкуле о жизни в Латвии в локдаун: "Страшный депресняк"

Иван Ургант подчеркнул, что на этой неделе состоится финал шоу "Голос 60+", а Вайкуле - украшение жюри этого конкурса. В разговоре с исполнительницей он признался в любви к ней и ее родному городу Юрмале, о котором Лайма Вайкуле так часто рассказывает в соцсетях. Иван отметил, что они последний раз виделись именно перед самым началом пандемии. Ведущий поинтересовался, как звезда пережила это время со строгими ограничениями.

"Страшный депресняк. Я стала на 10 килограммов крупнее... Потом похудела. Потом стала ездить без конца на велосипеде... У меня еще собачка умерла... Но зато город Юрмала мне обещал большой парк собачий в дюнах... Я хочу этого добиться для всего народа", - сказала она.

Лайма заметила, что она победила депрессию и теперь на шоу "Голос", где люди в возрасте показывают молодым, как петь в живую.

"Я начинала с живого пения, я же и закончу им. Но не так быстро", - пошутила Вайкуле.

Артистка призналась, что в следующем году исполняется 30 лет песне "Вернисаж". Она вспомнила, как впервые познакомилась с Валерием Леонтьевым в Юрмале ночью, в баре ресторана, где она тогда выступала.

С ее слов, на тот момент она работала каждую ночь и хорошо зарабатывала: "Я была очень богатой. Я получала три зарплаты. Тысячу рублей... Машина тогда стоила пять".

Вайкуле заметила, что она тогда была очень обеспеченной и довольной. Ей ничего не хотелось. Не хотелось больше, чем у нее есть. Но в один из вечеров в бар пришли Илья Резник и Раймонд Паулс, а вместе с ними Алла Пугачева и Валерий Леонтьев: "Они классно пришли и классно отдохнули".

Идея спеть Вайкуле с Леонтьевым возникла у Паулса и Резника. Валерий Лайму мгновенно покорил. С тех пор она его полюбила.