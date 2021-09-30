Николя Саркози приговорен к году лишения свободы

При этом он будет отбывать наказание с электронным браслетом вне тюрьмы.

Адвокат Саркози планирует обжаловать решение.

Саркози занимал должность президента с 2007 по 2012 год, однако он по-прежнему сохраняет большое влияние в консервативных кругах.

Прокуратура утверждает, что представляемые на тот момент Саркози консерваторы потратили на неудачную для него кампанию почти двое больше, чем разрешенные законом 22,5 миллиона евро, а после этого наняли благоприятно настроенное к ним предприятие по исследованию общественного мнения, чтобы эти траты скрыть.

Саркози свою вину отрицал, в июне на суде он заявил, что лично не участвовал в организации своей кампании и не был проинформирован о расходах на нее.

Однако суд признал, что Саркози знал о переплате, но не отреагировал на нее. Суд также отметил, что ему не надо было подписывать каждый отдельный счет, чтобы быть признанным ответственным.

Это уже второй суд, на котором Саркози признают виновным. В марте суд признал его виновным в попытках подкупить судью и использования влияния, чтобы получить секретную информацию о судебном расследовании.

И в этом деле экс-президент отрицал свою вину, однако был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, два из которых - условно.