Николя Саркози приговорен к году лишения свободы

При этом он будет отбывать наказание с электронным браслетом вне тюрьмы.
Адвокат Саркози планирует обжаловать решение.
Саркози занимал должность президента с 2007 по 2012 год, однако он по-прежнему сохраняет большое влияние в консервативных кругах.
Прокуратура утверждает, что представляемые на тот момент Саркози консерваторы потратили на неудачную для него кампанию почти двое больше, чем разрешенные законом 22,5 миллиона евро, а после этого наняли благоприятно настроенное к ним предприятие по исследованию общественного мнения, чтобы эти траты скрыть.
Саркози свою вину отрицал, в июне на суде он заявил, что лично не участвовал в организации своей кампании и не был проинформирован о расходах на нее.
Однако суд признал, что Саркози знал о переплате, но не отреагировал на нее. Суд также отметил, что ему не надо было подписывать каждый отдельный счет, чтобы быть признанным ответственным.
Это уже второй суд, на котором Саркози признают виновным. В марте суд признал его виновным в попытках подкупить судью и использования влияния, чтобы получить секретную информацию о судебном расследовании.
И в этом деле экс-президент отрицал свою вину, однако был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, два из которых - условно.
Это решение Саркози также оспорил.