ECDC предупреждает о преждевременной отмене ограничений в странах с недостаточной вакцинацией

Известно, что из стран ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна только 61,1% были полностью вакцинированы, сообщает ECDC.

Агентство сообщило, что в странах ЕС со средними показателями вакцинации по ЕС, и которые планируют ослабить ограничения в связи с Covid-19, вероятно, к концу ноября увеличится количество случаев Covid-19, госпитализаций и смертей.

"Сочетание широкого охвата вакцинацией и эффективного сокращения контактов, по прогнозам, будет иметь решающее значение для снижения риска высокого бремени Covid-19 для систем здравоохранения осенью", - сказала директор ECDC Андреа Аммон.

Она добавила, что страны должны стремиться к увеличению охвата вакцинацией во всех соответствующих возрастных группах, чтобы предотвратить распространение наиболее заразного дельта-варианта в конце года.

Ограничения могут потребоваться до конца ноября, сказал ECDC, отметив, что более 75% населения Мальты, Португалии и Исландии были полностью вакцинированы.

В своей последней оценке риска пандемии ECDC подчеркнул опасности, связанные с распространением дельта-варианта. Этот тип вируса связан с более чем 99% новых случаев заражения.