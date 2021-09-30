Чт, 30.09.2021
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ECDC предупреждает о преждевременной отмене ограничений в странах с недостаточной вакцинацией

ФОТО: Schutterstock.com

Поскольку прогресс в вакцинации населения против Covid-19 остается низким в нескольких странах-членах Европейского союза (ЕС), число случаев Covid-19, вероятно, увеличится этой осенью, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Известно, что из стран ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна только 61,1% были полностью вакцинированы, сообщает ECDC.

Агентство сообщило, что в странах ЕС со средними показателями вакцинации по ЕС, и которые планируют ослабить ограничения в связи с Covid-19, вероятно, к концу ноября увеличится количество случаев Covid-19, госпитализаций и смертей.

"Сочетание широкого охвата вакцинацией и эффективного сокращения контактов, по прогнозам, будет иметь решающее значение для снижения риска высокого бремени Covid-19 для систем здравоохранения осенью", - сказала директор ECDC Андреа Аммон.

Она добавила, что страны должны стремиться к увеличению охвата вакцинацией во всех соответствующих возрастных группах, чтобы предотвратить распространение наиболее заразного дельта-варианта в конце года.

Ограничения могут потребоваться до конца ноября, сказал ECDC, отметив, что более 75% населения Мальты, Португалии и Исландии были полностью вакцинированы.

В своей последней оценке риска пандемии ECDC подчеркнул опасности, связанные с распространением дельта-варианта. Этот тип вируса связан с более чем 99% новых случаев заражения.

ECDC также прогнозирует увеличение доли инфекций среди детей в ближайшие месяцы.


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