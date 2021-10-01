Андрей Губин: "Я уже хочу умереть. Может быть это мое последнее интервью с зубами"

Первые симптомы появились еще в 16 лет. В 28 лет Губин написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". Артист признался, что уже тогда ему было очень больно. С тех пор его состояние только ухудшилось.

"Я постепенно умираю. Я умираю уже спокойно, мне уже не страшно. Я уже хочу умереть. Может быть это мое последнее интервью с зубами... Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет... Вот это плохо", - цитирует артиста портал.

Ходят слухи, что страшный диагноз артиста - это выдумка и виной всему алкоголь. Андрей Губин не отрицает, что после концерта он мог выпить. Он и сейчас выпивает, но по его словам "не бухает": "Я никогда не пил по три дня подряд, я не знаю, откуда вообще у людей столько здоровья? Я пью примерно раз в две недели по чуть-чуть. Могу выпить водку, могу вино, все подряд могу. Но я как бы непьющий человек. Ну что такое раз в две недели?".

Ранее Андрей Губин хотел перебраться в Египет, но в начале сентября артист вернулся в Россию. В разговоре со СМИ он отметил, что сейчас в его жизни нет ничего ради чего ему стоило бы жить.