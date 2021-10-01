Цискаридзе о харассменте, Волочковой и протекции в балете: "Кому еще дать в этом театре, чтобы получить роль?"

"С Настей была иначе ситуация... Во-первых, у нас разный возраст. Во-вторых, отчасти каждый человек сам помогает себя добить", - заметил артист.

Он не стал отрицать, что тепло относится к балерине, и подтвердил, что повлиял на ее переезд в Москву, где она стала танцевать в Большом театре. Да, Цискаридзе указывает, что у него были с Волочковой творческие споры.

"Она все могла сделать", - подтверждает он слова Надежды Стрелец, которая вспоминает, что на пике своей карьеры Волочкова была под покровительством олигарха Сулеймана Керимова, который был одним из спонсоров Большого театра.

Когда он столкнулся с трагедией, которая произошла с Волочковой, он перестал давать оценку.

"Нет страшнее того поезда, под который она попала... Не дай Бог никому", - подчеркнул Николай.

Цискаридзе отмечает, что Анастасия Волочкова была необыкновенно хорошо и чрезвычайно одарена. Но балет сродни Олимпиаде, где ты должен каждый спектакль побеждать перед каждым человеком: "Сохранять форму - это пахота, а когда ты восходишь на Олимп, то эта пахота становится в четыре раза больше... Держать все время планку - это большой ад. В какое-то время Настя стала очень уязвима".

"Настя действительно тогда была "директором Вселенной". Клянусь, ехал занавес, а министр культуры с генеральным директором бежали с цветами, целовали руку и говорили, что никогда никому такого успеха и накала страстей, а через два месяца эти же люди рассказывали небылицы, топили и уничтожали", - вспоминает Цискаридзе.

Был момент, когда Волочкову все восхваляли и было запрещено говорить, что она плохая. Да, у нее был покровитель. Ей тогда казалось, что это не закончится и так будет всегда.

"Женщине гораздо сложнее расставаться с внешностью", - отмечает Николай.

Николай Цискаридзе отмечает, что он пережил травлю дважды. Что касается темы харассмента в балете, то здесь танцовщик заметил, что громкие скандалы заставили переживать тех, у кого "рыльце в пушку".

"Все помалкивают потому что боятся... В нашей культуре - это не принято... У нас есть одна артистка, она до сих пор служит. Она пробилась в ведущие солистки. Она просто стояла у расписания и кричала в открытую: "Кому еще дать в этом театре, чтобы получить роль". И она нашла, и все знали", - сказал Цискаридзе.

Он заметил, что никто никого не сдаст. Что даже в истории с Харви Вайнштейном высказались только те, у кого карьера сложилась не лучшим образом, а звезды первой величины выбрали промолчать. Аналогичное происходит и в Большой театре. Николай Цискаридзе отмечает, что это правила, которые складывались десятилетиями. Он уверен, что ничего не изменится.