Рэпер Face об отмене его концертов: низкие продажи или давление властей?

Face уверен, что концерты отменяют из-за его высказываний в адрес Алексея Навального. Были также абсолютно аналогичные истории у других артистов, которые тоже поддержали политика. И я не знаю таких историй об артистах, которых притесняют из-за родительских комитетов и "так называемой аморальности".

"Я знаю, что ковид тут ни при чем. Мы готовы работать там, где можно, соблюдая ограничения. Но нас все равно не берут - и не остается мысли, кроме: "Это из-за наших политических взглядов". Вернее, даже не из-за политических взглядов - а потому что мы люди нормальные.

Когда Face стал поддерживать Навального, то он считает на его публикации "набежали кремлеботы":

"Переходишь в профиль, а там одна подписка, ноль фотографий и всякие смешные имена - классические, как у бабушек. "Лариса Терешкова".

Он уверен, что всегда есть много комментариев от людей, которые находятся в страхе. Они считают, что ничего нельзя изменить.

В 2018 году Face внезапно выпустил очень политизированный альбом "Пути неисповедимы". Такую смену курса он считает нормальной. Он не отрицает, что после этого альбома у него стало меньше фанатов, а концерты отменяли из-за низкого спроса.

"Насколько владею информацией от прошлого менеджера - а тогда это были другие люди, - тур был отменен именно из-за нерентабельности. Почему это случилось — другой вопрос. Но я слабо уверен в способности прошлой команды заниматься рекламой тура так, как этим надо было заниматься, — на высоком уровне".

Тогда никто не говорил о политике. Просто были низкие продажи. Но менеджер говорил о слухах, что артистом якобы начали интересоваться.

"Подтверждений этому мало. Я слабо в это верю и вижу это так, что те люди не очень хорошо все делали и плохо рекламировали тур — и они стали выдумывать это все в своих интересах", - уверен он.

Face подчеркивает, что у него нет особых, четких политических взглядов. Как и политических альбомов и политической музыки. Это классический хип-хоп - музыка с социальным подтекстом и тематикой.

Сейчас артист утверждает, что у него хорошие продажи. Но происходят отмены, которые выглядят как сплоченное действие.

"Потому что одно дело, когда в регионах идет разброс - здесь так, здесь сяк. А тут сразу три первых концерта российского тура снеслись разом. Возможно, все это сверху спустили. Поживем - увидим, как будет дальше. Наша цель - что-то где-то спасти. Я верю в это, мы будем работать и стараться", - говорит он.