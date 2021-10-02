Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте

Амтони понимает, что по закону не может остаться в Германии, но отказывается принять это: "Я никогда не вернусь в Польшу. Я лучше умру здесь прямо на улице, чем вернусь туда. Я хочу жить в Германии, я люблю эту страну, хочу начать здесь мою жизнь заново". Во время беседы Амтони показал корреспонденту DW застарелый внушительный шрам на ноге, полученный во время войны.

Многие мигранты, находящиеся в лагере, подтвердили, что приехали в ФРГ через Беларусь, но не смогли рассказать подробности из-за трудностей перевода: большинство не знают других языков, кроме курдского.

Местные жители о новых соседях

После регистрации и прохождения карантина мигранты беспрепятственно перемещаются по городу. В Айзенхюттенштадте проживает чуть менее 24 тысяч человек. Таким образом, недавно прибывшие мигранты составляют более 10% населения города. Что же думают по этому поводу сами жители?

Из нескольких опрошенных местных жителей негативно о мигрантах не высказался никто. Их возмущение вызывает скорее политика Лукашенко и иногда - миграционная политика самой Германии.

"С беженцами у нас нет проблем, мы помогаем друг другу. Но с 2015 года все хотят в Германию, и все из-за фразы "Мы справимся" (знаменитое высказывание Меркель, сделанное во время миграционного кризиса. - Ред.). Здесь, на востоке, никто ее не забыл", - говорит мужчина пожилого возраста. "Но то, что делает Лукашенко - это полное свинство, дипломатично тут и не скажешь ничего", - добавил он.

"Мы должны помогать людям. Мои родители тоже были военными беженцами. Поэтому я решила помогать мигрантам, я преподаю им немецкий. Большинство людей быстро и хорошо учатся, хотя многие вообще никогда не учились в своих странах. Расскажите вашим читателям - здесь живут не только сторонники АдГ (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". - Ред.). А то, что делает Лукашенко, - с этим нельзя мириться. Чудовищно, что люди там умирают", - отметила пенсионерка Зиглинда.

Правда, местные девушки говорят, что беженцы-мужчины могут быть навязчивыми. "Ко мне часто подходят знакомиться, заговаривают. По ночам я уже несколько лет здесь не гуляю. Пока они держатся в стороне, все о´кей. Но есть некоторые, кто этого не слышит", - говорит 20-летняя жительница Айзенхюттенштадта.

Нужно ли изменить политику приема беженцев?

"Мои родители тоже были в лагере беженцев. И всегда говорили, что надо помогать. Ведь это люди, каждый из них - человек. Мне вот даже, наоборот, нравится, что здесь стало поживее, появились семьи с маленькими детьми. А мои внуки уехали жить в Берлин", - сказала в интервью DW пенсионерка Ингеборг.

"У нас нет с беженцами никаких проблем. Но мне не нравится, что многие злоупотребляют нашим гостеприимством и не работают месяцами или даже годами. Думаю, что миграционную политику государства надо ужесточить, значительно сократить сроки рассмотрения заявок на убежище. В целом нам нужны иностранные работники, я не имею ничего против, но их надо интегрировать", - говорит еще один местный житель, пенсионер.