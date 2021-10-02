Сб, 2.10.2021
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Марина Дейнеко, организатор пространства

Сергей Лазарев или Ваня Дмитриенко: на шоу "Ледниковый период" срочно ищут замену Давиду Манукяну

Давид Манукян ФОТО: скриншот видео с YouTube

В субботу, 2 октября, на Первом канале пройдет премьерный выпуск шоу "Ледниковый период". Но уже известно, что травмы получили Иван Колесников, Дарья Мельникова и Давид Манукян. Последнему пришлось покинуть проект. 

Врачи рекомендовали Давиду провести операцию. Мгновенную замену найти не удалось. Поэтому его партнерша Аделина Сотникова в первом выпуске выступит в качестве арбитра. А поиски партнера продолжаются, пишет "Комсомольская правда". 

Менеджмент Сотниковой сообщил, что в пару фигуристке попробовали сразу несколько артистов. Среди кандидатов экс-участник шоу "Голос" Артем Качарян, украинский певец Артем Иванов, представитель Армении на "Евровидении-2018" Севак Ханагян, Сергей Лазарев и Ваня Дмитриенко. Но уже известно, что некоторые не подошли, некоторые отказались из-за плотного графика.

Напомним, первое место в прошлом сезоне шоу "Ледниковый период" заняли звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Александр Энберт, стабильно лидировавшие каждый выпуск. На втором месте оказались актер из сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко в паре с Яной Хохловой. Ведущая Регина Тодоренко и Роман Костомаров получили бронзу, а певица Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев стали обладателями приза зрительских симпатий.


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