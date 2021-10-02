Сергей Лазарев или Ваня Дмитриенко: на шоу "Ледниковый период" срочно ищут замену Давиду Манукяну

Врачи рекомендовали Давиду провести операцию. Мгновенную замену найти не удалось. Поэтому его партнерша Аделина Сотникова в первом выпуске выступит в качестве арбитра. А поиски партнера продолжаются, пишет "Комсомольская правда".

Менеджмент Сотниковой сообщил, что в пару фигуристке попробовали сразу несколько артистов. Среди кандидатов экс-участник шоу "Голос" Артем Качарян, украинский певец Артем Иванов, представитель Армении на "Евровидении-2018" Севак Ханагян, Сергей Лазарев и Ваня Дмитриенко. Но уже известно, что некоторые не подошли, некоторые отказались из-за плотного графика.