Зонд "БепиКоломбо" прислал первую фотографию Меркурия

"БепиКоломбо" был запущен в октябре 2018 года. Он должен выйти на орбиту Меркурия в 2025 году. До этого времени он пролетит мимо планеты шесть раз. После выхода на орбиту "БепиКоломбо" будет изучать состав поверхности Меркурия и его внутренней структуры, а также анализировать происхождения магнитного поля и его взаимодействия с солнечным ветром. Также он составит подробную карту полярных областей планеты.