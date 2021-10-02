Сб, 2.10.2021
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Андрей Губин, артист

Зонд "БепиКоломбо" прислал первую фотографию Меркурия

ФОТО: ESA/AP/Scanpix

Зонд "БепиКоломбо" совместной европейско-японской миссии по исследованию Меркурия 1 октября впервые пролетел мимо этой планеты и передал первые снимки ее поверхности, пишет "Медуза". 

На снимки попала часть северного полушария Меркурия с кратерами Кальвино и Лермонтов и равниной Сихту.

"БепиКоломбо" был запущен в октябре 2018 года. Он должен выйти на орбиту Меркурия в 2025 году. До этого времени он пролетит мимо планеты шесть раз. После выхода на орбиту "БепиКоломбо" будет изучать состав поверхности Меркурия и его внутренней структуры, а также анализировать происхождения магнитного поля и его взаимодействия с солнечным ветром. Также он составит подробную карту полярных областей планеты.

На орбите "БепиКоломбо" проведет около года, после чего его миссия будет завершена. 

ФОТО: EPA/Scanpix

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