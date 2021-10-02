Зонд "БепиКоломбо" прислал первую фотографию Меркурия
Зонд "БепиКоломбо" совместной европейско-японской миссии по исследованию Меркурия 1 октября впервые пролетел мимо этой планеты и передал первые снимки ее поверхности, пишет "Медуза".
Зонд "БепиКоломбо" совместной европейско-японской миссии по исследованию Меркурия 1 октября впервые пролетел мимо этой планеты и передал первые снимки ее поверхности, пишет "Медуза".
На снимки попала часть северного полушария Меркурия с кратерами Кальвино и Лермонтов и равниной Сихту.
"БепиКоломбо" был запущен в октябре 2018 года. Он должен выйти на орбиту Меркурия в 2025 году. До этого времени он пролетит мимо планеты шесть раз. После выхода на орбиту "БепиКоломбо" будет изучать состав поверхности Меркурия и его внутренней структуры, а также анализировать происхождения магнитного поля и его взаимодействия с солнечным ветром. Также он составит подробную карту полярных областей планеты.
Hello Mercury! 🤩— BepiColombo (@BepiColombo) October 2, 2021
One of our first views of #Mercury, taken ~10mins after close approach. More details and images to follow later today! https://t.co/6CH9vE8Z0f#MercuryFlyby #ExploreFarther pic.twitter.com/hguRQbOGi5
На орбите "БепиКоломбо" проведет около года, после чего его миссия будет завершена.