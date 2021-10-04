В университете Страдиня вскоре возобновят очное обучение. Но только по ковид-сертификатам

До сих пор очное обучение в RSU осуществлялось только для студентов первого курса программы социальных наук. Оно было начато 30 августа.

Ранее приказом ректора RSU предусматривалось, что участвовать в очном процессе обучения смогут только вакцинированные студенты. И в дальнейшем возможны изменения в организации учебного процесса, с учетом тенденций распространения инфекции Covid-19 и соблюдением установленных в стране мер эпидемиологической безопасности.

Теперь вход по ковид-сертификату

Согласно изменениям в приказе ректора, для обеспечения эпидемиологически безопасной среды в университете в очном процессе обучения смогут участвовать лица, имеющие действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

В Латвии будут признаны вакцинированными те лица, которые смогут документально подтвердить факт пройденной вакцинации препаратом, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств или аналогичным регулирующим органом, или признанным Всемирной организацией здравоохранения.

Таким образом студенты, получившие за границей другие вакцины против Covid-19, в Латвии не будут считаться вакцинированными.

Тесты также допустимы. За свой счет

В то же время RSU сообщает, что согласно приказу университет предусмотрел возможность для лиц, в том числе студентов, не вакцинированных против Covid-19, предъявить сертификат, подтверждающий, что человек прошел тестирование на Covid-19 и получил отрицательный результат.

Расходы на проведение теста будут покрываться из личных средств тестируемых.

Университет не планирует организовывать массовое проведение таких тестов в помещениях университета. Упомянутые правила будут обновляться в соответствии с требованиями нормативных актов, актуальными на момент начала обучения.