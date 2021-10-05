Много инвестируем в культуру: Латвия попала в ТОП-3 самых творческих стран Европы

Как можно оценить творческие заслуги государства? В исследовании агентство Design Bundle рассматривало пять критериев: расходы государства на культурные услуги, количество студентов, изучающих искусство, количество художественных школ и академий, общая стоимость экспорта культуры и количество музеев, попавших в ТОП-20 самых посещаемых в мире.

"Это исследование показывает любителям искусства интересную картину о лучших местах в Европе. Нидерланды породили таких выдающихся художников, как Рембрандт, Вермеер и Ван Гог, и страна продолжают гордиться своим участием в искусстве и творчестве.

Между тем, Италия и Франция, обладающие удивительным художественным наследием, уступили место таким странам, как Латвия и Эстония, которые в финансирование искусства и образование инвестировали больше", - говорится в заявлении Design Bunndles.