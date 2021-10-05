Актер Валерий Гаркалин переведен на аппарат ИВЛ

По данным СМИ, артист находится в реанимации. У него диагностирована критическая стадия пневмонии, а также выявлено поражение легких на 75-85%.

По информации Mash, в ночь на среду у Гаркалина резко упал уровень сатурации, в результате чего его перевели в реанимацию, где подключили к кислороду под давлением. Артист при этом находился в сознании.

Гаркалина доставили в больницу в минувшую субботу, 2 октября. Сообщалось также, что болезнь у артиста развивается на фоне проблем с сердцем.

Ранее дочь Валерия Борисовича рассказала СМИ, что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее.