Чт, 7.10.2021
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Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

Актер Валерий Гаркалин переведен на аппарат ИВЛ

Состояние 67-летнего советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина, который во вторник, 5 октября, был госпитализирован с Covid-19, ухудшилось. Артиста перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, артист находится в реанимации. У него диагностирована критическая стадия пневмонии, а также выявлено  поражение легких на 75-85%.

По информации Mash, в ночь на среду у Гаркалина резко упал уровень сатурации, в результате чего его перевели в реанимацию, где подключили к кислороду под давлением. Артист при этом находился в сознании.

Гаркалина доставили в больницу в минувшую субботу, 2 октября. Сообщалось также, что болезнь у артиста развивается на фоне проблем с сердцем.

Ранее дочь Валерия Борисовича рассказала СМИ, что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее.

Валерий Гаркалин известен по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также по сериалам "Моя прекрасная няня", "Гуманоиды в Королеве" и другим.


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