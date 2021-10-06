Что мы будем делать, если интернет отключат? Мемы о падении соцсетей
Понедельник, 4 октября, можно назвать буквально "черным днем для соцсетей". Именно в этот день во всем мире "рухнули" такие популярные сети, как Facebook, Instagram и WhatsApp.
Понедельник, 4 октября, можно назвать буквально "черным днем для соцсетей". Именно в этот день во всем мире "рухнули" такие популярные сети, как Facebook, Instagram и WhatsApp.
Около 18:30 (по латвийскому времени) в большей части Европы, в Израиле, Великобритании и других странах возникли проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, что повлекло за собой "период тьмы" и настоящий интернет-детокс.
Телеканал "Дождь" со ссылкой на Bloomberg заметил, что это был один из самых крупных сбоев в интернете за последнее время. Было получено более 10,6 млн сообщений о возникшей проблеме.
К утру 5 октября все восстановили, но Twitter, который продолжал работать, наполнили мемы.
Всех с добрым утром. Всех поздравляю 😂🤟🏼 #instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/pK8GEFR7rl— 🦖Полет Фантазии🦖 | 🐺ВОЛЧОНОК ВЕРНУЛСЯ🐺 (@nikidrol) October 5, 2021
Твиттер ещё раз доказал, что он просто бессмертный 🙌#facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/UcCH4G1Vob— кукумber // 6 DAYS The Hardkiss 🖤 (@just_ria_) October 5, 2021
Отличная картинка, показывающая вчерашнее падение интернета👍😃#InternetShutDown #facebookdown pic.twitter.com/ig9ya4qZpB— Igor Bogdanov (@Quadro_News) October 5, 2021
📩Кстати вчерашний сбой почти со всеми соц сетями - самый масштабный за последние 5 лет! Акции Facebook упали аж на 5%— Конверт для писем (@Konvert_d_pisem) October 5, 2021
А телеграмм скачало более 50млн человек за вчерашний вечер, но даже такой поток не сломил месседжер💪#telegram #facebookdown pic.twitter.com/5o6dZ1NGhH
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании для решения проблем с сервисами компании из-за сбоя системы безопасности.— зимний фреско (@alldentt) October 5, 2021
p.s замкнутый круг, как хомячки в клетке #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/TiUUoXiRpj
#facebookdown #instagramdown— Мисс Ликорис (@Fm91fjB7CP4k0Oi) October 5, 2021
Это ощущение счастья когда тебя нет ни в Фейсбуке ни в инсте и ты не нервничаешь и смотришь на паникующих людишек
В сеть слили редкое фото Марка Цукерберга после того, как Фейсбук, Инстаграм и Вотсап худо-бедно заработали после шатдауна#watsappdown #instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/SmigQVLmjn— зайчатки разума (@icraft_2013) October 5, 2021
#facebookdown мемасики погнали🤣 pic.twitter.com/NwnY60iyuR— Marina Ivanova (Civilenko) (@Ani_ram10) October 5, 2021
Составили для себя план, что мы будем делать, если интернет отключат совсем. Делитесь своими планами!— Ambermuseum / Музей янтаря (@Ambermuseum) October 5, 2021
#facebookdown #instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/AHMLIs09HY
Вчерашний сбой всего, что только можно, показывает, насколько наш совершенный современный технологичный мир хрупок.— Dmitriy Salishchev (@DN_Sallyman) October 5, 2021
А ещё, что нужно всегда иметь запасной путь и наличку#whatsappdown #facebookdown #instagramdown
Смешно 😄 #яупал #facebookdown https://t.co/Y43YrJw1bF— qwerty (@frost_aka) October 5, 2021
А прикинь, не заработали бы вообще сервисы? Вот чем бы стали заниматься блогеры???? Хм. Даже интересно стало на это посмотреть))) #instagramdown #instagram #WhatsApp #whatsappdown #Facebook #facebookdown https://t.co/fRlEUqP2zo— Yashki (@yashki_net) October 5, 2021
Цукерберг просто тестировал вход в соц сети только для вакцинированных#InternetShutDown #facebookdown #instagramdown— Бородатый Видеограф (@Borodachi_) October 5, 2021
Our servers are never down 😎. #facebookdown pic.twitter.com/GdoAJqfagZ— KhulaHosting.com (@khulahosting) October 5, 2021