Что мы будем делать, если интернет отключат? Мемы о падении соцсетей

Около 18:30 (по латвийскому времени) в большей части Европы, в Израиле, Великобритании и других странах возникли проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, что повлекло за собой "период тьмы" и настоящий интернет-детокс.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на Bloomberg заметил, что это был один из самых крупных сбоев в интернете за последнее время. Было получено более 10,6 млн сообщений о возникшей проблеме.

К утру 5 октября все восстановили, но Twitter, который продолжал работать, наполнили мемы.

RUS TVNET сделал небольшую подборку. Итак, Марк, мы все уронили!

Твиттер ещё раз доказал, что он просто бессмертный 🙌#facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/UcCH4G1Vob — кукумber // 6 DAYS The Hardkiss 🖤 (@just_ria_) October 5, 2021

📩Кстати вчерашний сбой почти со всеми соц сетями - самый масштабный за последние 5 лет! Акции Facebook упали аж на 5%

А телеграмм скачало более 50млн человек за вчерашний вечер, но даже такой поток не сломил месседжер💪#telegram #facebookdown pic.twitter.com/5o6dZ1NGhH — Конверт для писем (@Konvert_d_pisem) October 5, 2021

Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании для решения проблем с сервисами компании из-за сбоя системы безопасности.

p.s замкнутый круг, как хомячки в клетке #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/TiUUoXiRpj — зимний фреско (@alldentt) October 5, 2021

#facebookdown #instagramdown

Это ощущение счастья когда тебя нет ни в Фейсбуке ни в инсте и ты не нервничаешь и смотришь на паникующих людишек — Мисс Ликорис (@Fm91fjB7CP4k0Oi) October 5, 2021

В сеть слили редкое фото Марка Цукерберга после того, как Фейсбук, Инстаграм и Вотсап худо-бедно заработали после шатдауна#watsappdown #instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/SmigQVLmjn — зайчатки разума (@icraft_2013) October 5, 2021

Составили для себя план, что мы будем делать, если интернет отключат совсем. Делитесь своими планами!

#facebookdown #instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/AHMLIs09HY — Ambermuseum / Музей янтаря (@Ambermuseum) October 5, 2021

Вчерашний сбой всего, что только можно, показывает, насколько наш совершенный современный технологичный мир хрупок.

А ещё, что нужно всегда иметь запасной путь и наличку#whatsappdown #facebookdown #instagramdown — Dmitriy Salishchev (@DN_Sallyman) October 5, 2021