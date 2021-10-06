Ср, 6.10.2021
Наши прогнозы не изменились - они сбылись Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации

Что мы будем делать, если интернет отключат? Мемы о падении соцсетей

ФОТО: скриншот видео

Понедельник, 4 октября, можно назвать буквально "черным днем для соцсетей". Именно в этот день во всем мире "рухнули" такие популярные сети, как Facebook, Instagram и WhatsApp. 

Около 18:30 (по латвийскому времени) в большей части Европы, в Израиле, Великобритании и других странах возникли проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, что повлекло за собой "период тьмы" и настоящий интернет-детокс. 

Телеканал "Дождь" со ссылкой на Bloomberg заметил, что это был один из самых крупных сбоев в интернете за последнее время. Было получено более 10,6 млн сообщений о возникшей проблеме.

К утру 5 октября все восстановили, но Twitter, который продолжал работать, наполнили мемы.

RUS TVNET сделал небольшую подборку. Итак, Марк, мы все уронили!


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