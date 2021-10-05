Rīgas satiksme против антимасочников: за месяц из общественного транспорта высадили 1011 нарушителей
В сентябре контролеры предприятия Rīgas satiksme высадили из общественного транспорта 1011 пассажиров без масок.
В сентябре контролеры предприятия Rīgas satiksme высадили из общественного транспорта 1011 пассажиров без масок.
В сентябре контролеры билетов Rīgas satiksme провели в общей сложности 22 561 проверку общественного транспорта, в том числе 2457 проверок были проведены совместно с муниципальной полицией.
За проезд без билета оштрафовано 3213 пассажиров, а 1011 пассажиров были высажены из общественного транспорта, потому что у них отсутствовали защитные маски или они были неправильно надеты.
Всего в сентябре автобусами, троллейбусами и трамваями в столице было перевезено 7,8 млн пассажиров.