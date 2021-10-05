Rīgas satiksme против антимасочников: за месяц из общественного транспорта высадили 1011 нарушителей

В сентябре контролеры билетов Rīgas satiksme провели в общей сложности 22 561 проверку общественного транспорта, в том числе 2457 проверок были проведены совместно с муниципальной полицией.

За проезд без билета оштрафовано 3213 пассажиров, а 1011 пассажиров были высажены из общественного транспорта, потому что у них отсутствовали защитные маски или они были неправильно надеты.