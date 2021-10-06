Сбой в работе сетей Facebook - что все-таки произошло и кто виноват?

Чтобы провести пользователя на страницу, на которую он хочет попасть, этот протокол намечает все возможные маршруты информации и выбирает оптимальный.

В понедельник сервера Facebook перестали предоставлять информацию, необходимую для работы протокола.

Это значит, что пользователи потеряли связь с системами Facebook, а значит и "Инстаграм" и WhatsApp.

Почему этому позволили произойти?

Около 16:45 по Лондону (18:45 по московскому времени) начали появляться сообщения о том, что соцсети компании Facebook прекратили работу.

Сначала интернет отреагировал обычными шутками, а не упавший "Твиттер" начал иронизировать над конкурентами.

Однако вскоре стало ясно, что ситуация серьезная - из Калифорнии начали приходить сообщения о хаосе в головном офисе Facebook.

Корреспондент New York Times Шира Френкель сказала Би-би-си, что решение проблемы заняло столько времени потому что люди, пытавшиеся понять, в чем проблема, физически не могли попасть в здание.

Возросла нагрузка на другие соцсети и сервисы - отключенные пользователи обсуждали, что случилось, и искали альтернативу упавшим соцсетям.

Мы до сих пор точно не знаем, из-за чего обрушились коммуникации Facebook - был ли это баг или чья-то ошибка. Однако уже цветут теории заговора. Одна из них - саботаж, совершенный кем-то внутри компании.

Как отреагировали в Facebook

Основатель соцсети Марк Цукерберг вынужден был извиниться в "Твиттере".

Аналитик Марк Прул считает, что произошедшее вновь поднимает вопросы о том, к чему привело объединение большой части технических операторов соцсети в одну систему.

Он считает, что это могло повысить эффективность работы соцсети, но это же значит, что если что-то пойдет не так на одном участке, то возникает эффект каскада, как со старомодными новогодними огнями - если один перегорает, то гаснут все.

Некоторые аналитики считают, что этот сбой и вообще все подобные сбои последних годов демонстрируют, что концентрация большой части мировых коммуникационных сетей в руках нескольких глобальных компаний может обернуться проблемой.

Потеря доступа к соцсети для многих стала просто небольшим неудобством, но для малого бизнеса в развивающихся странах это была катастрофа.

Для других пользователей это значило полную потерю связи с друзьями и родственниками.

Сколько потеряно?

Для самой компании Facebook самым серьезным последствием сбоя будет падение ее акций и прибыли. На платформах больше шести часов не размещалась реклама.

Некоторые аналитики считают, что сбой обошелся Facebook более чем в шесть млрд. долларов. Ее акции упали более чем на 5%.

Сегодняшний день тоже может принести компании проблемы. Перед Сенатом США предстанет инсайдер, ответственный за крупную утечку внутренних документов компании.

Проблемы у Facebook есть и с регуляторной точки зрения. Из утечки очевидно, что для этой компании прибыль важнее сотрудников.

К тому же на Facebook уже обратили внимание регуляторы в разных странах мира. Они считают, что компания, возможно, слишком большая, чтобы эффективно противодействовать таким вызовам, как дезинформация, возбуждение ненависти и попытки завладеть личной информацией пользователей.

Разумеется, в работе соцсети и раньше случались сбои, но как правило их устраняли примерно через час.

Сбои происходят не только по вине крупных соцсетевых фирм, но и зачастую из-за просчетов компаний сетевой инфраструктуры, таких как Cloudflare и Fastly. Это показывает, что проблемы с ключевой инфраструктурой в одной части планеты могут коснуться пользователей по всему миру.