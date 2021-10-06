США впервые за четыре года раскрыли, сколько у них ядерных боеголовок

На 30 сентября у армии США было 3759 активных и неактивных ядерных боеголовок - это на 55 меньше, чем годом ранее, и на 72 меньше, чем 30 сентября 2017 года.

Количество ядерных боеголовок у США - наименьшее со времен Холодной войны, когда в 1967 году ядерный арсенал США достиг максимума - 31 255 ядерных боеголовок.

Новые данные были опубликованы во время, когда администрация президента Джо Байдена пытается возобновить переговоры о контроле вооружения с Россией, остановленные во время Трампа.

"Повышение прозрачности национальных ядерных арсеналов важно для усилий в области ядерного нераспространения и разоружения", - говорится в сообщении Госдепа.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира от января 2021 года, США принадлежали 5550 ядерных боеголовок, России - 6255, Великобритании - 225, Франции - 290. Индии, Пакистану, Израилю и Северной Корее вместе принадлежат примерно 460 ядерных боеголовок.