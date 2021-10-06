Антоха МС может потерять свой псевдоним и права на песни. Все из-за продюсера

Музыкант познакомился с Шумейко в 2010 году, а соглашение подписал - в 2018-м. Исполнитель поделился, что продюсер уверял, что эта бумага нужна ему, чтобы выдавать лицензию платформам, на которых размещались песни Антона. В договор входила большая часть композиций музыканта. Антоха MC признался, что подписал соглашение, не вдаваясь в подробности, поскольку в то время был сконцентрирован на творчестве.

Суть соглашения

По контракту, который рассчитан до 2028 года, продюсеру Шумейко бессрочно принадлежат права на псевдоним музыканта и результаты его интеллектуальной деятельности, также только продюсер может вести дела исполнителя. Помимо этого, в договоре прописано, что Кузнецов каждый месяц будет получать 50 тысяч рублей (около 600 евро). Несмотря на то, что стороны устно стороны договорились о равном разделе прибыли, любые деньги сверх этой суммы выплачиваются только на усмотрение продюсера.

До недавнего времени, конкретно - 2020 года - соглашение устраивало обе стороны, но с началом пандемии Covid-19 и отменой выступлений артиста, они с продюсером столкнулись с финансовыми проблемы. По словам музыканта, он обсуждал с Шумейко развитие его карьеры, но не смог получить от того поддержку и конкретных предложений. "Тогда я понял, что дальнейшая работа с ним бессмысленна", - заключил Антоха MC.

Расторжение

Чтобы досрочно расторгнуть контракт, музыкант должен заплатить продюсеру 3 миллиона рублей (примерно 36 тысяч евро). "Шумейко продолжает считать, что условия адекватные. С этим я не могу согласиться.

Чтобы выплатить компенсацию, я должен продать все свое имущество",

- высказался музыкант.

Певец считает, что большую часть вместе заработанных средств продюсер вкладывал в собственное обогащение, а не в развитие музыканта. Летом 2021 года он вместе с братом Андреем Кузнецовым направил Шумейко уведомление о расторжении договора без выплаты компенсации. Первое заседание по этому делу назначено уже на 9 ноября.

Встречный иск