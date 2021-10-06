Аделина Сотникова выбыла из "Ледникового периода" после травмы Давы

Продюсер Сотниковой сообщил, что команда очень старалась отыскать нового партнера, но ни одна из кандидатур не подошла. "Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то катается не на должном уровне, кто-то не устроил по медийности", - приводит Starhit слова продюсера звезды спорта и телевидения.

Когда надежда была практически потеряна, раздался звонок от близкого друга продюсера - актера Игоря Жижикина, который предложил пригласить в проект актера Павла Чинарева из фильма "Девятаев", сериала "Мажор" и пр. Актер приехал на лед, и оказалось, что его кандидатура нравится практически всем - продюсер поделился, что "Павел потрясающе катается и подходит по формату шоу. Они с Аделиной составили бы невероятную пару".

Однако, чего-то снова не хватило и стороны не пришли к соглашению. Возможно, причиной стала загруженность восходящей звезды.

Продюсер выразил сожаление о необходимости расставания с проектом и потраченном времени на поиски. Также он поблагодарил Ильу Авербуха за поддержку и помощь.

Аделина Сотникова - двадцатипятилетняя российская фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, заслуженный мастер спорта России. Сотникову не раз называли "вундеркиндом" фигурного катания.

Ранее с октября по декабрь 2016 года Сотникова уже принимала участие в "Ледниковом периоде" в паре с Александром Соколовским. Тогда они стали победителями.