Пересильд в космосе: переход на МКС, космический обед и недовольный Юрий Лоза

Переход на Международную космическую станцию случился на час позже назначенного.

"Киноэкипаж" отправился в космос для съемок художественного фильма "Вызов". Это будет первый художественный фильм с профессиональными актерами, снятый в том числе в космосе.

После стыковки со станцией, которая произошла на десять минут позже запланированного, Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС. Там их встретили российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, которые тоже будут участвовать в съемках, а также космонавты из США Шейн Кимброу, Марк Ванде Хай и Меган МакАртур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосиде.

Всего Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут в космосе 12 дней. На 17 октября запланирована их посадка в степи Казахстана.

Состояние здоровья

Врачи из Центра подготовки космонавтов оценили состояние Юлии и Клима как нормальное, сообщил Рогозин.

"Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи оценивают состояние участников полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану", - написал он в Telegram.

Обеды в космосе

Как поделился с журналистами Александр Агуреев, завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН,

во время жизни на МКС и Пересильд, и Шипенко будут питаться тем же, что едят прочие члены экипажа.

Специалист добавил, что питание у космонавтов трехразовое с перекусами.

Так, в первый день пребывания на станции на обед были поданы борщ с мясом, любительская икра, азу, хлеб и десерт из яблок. Из напитков на станции есть чай, кофе и какао.

И снова Юрий Лоза

Российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал съемочную группу фильма и задал вопрос, какие еще профессии будут дискредитированы "раскрученными дилетантами".

"Вовсю пиарят полет в космос нескольких актеров, не имеющих представления о космонавтике. Раньше медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены театров, нарезали круги по льду вместе с настоящими фигуристами. Даже боюсь представлять - какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем и куда пригласят раскрученных дилетантов", - написал артист в соцсети "ВКонтакте".