В Рижском Домском соборе вновь прозвучит "Рождественская прелюдия"

Гости вечера окунутся в неповторимую атмосферу величественного убранства Домского собора, под сводом которого прозвучат любимые публикой классические и современные музыкальные произведения, наполняющие светлым и радостным рождественским настроением.

В праздничном концерте примут участие: всемирно признанная оперная дива Инесса Галанте, выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, хор мальчиков Школы имени Язепа Мединя под руководством дирижера Романа Ванагса, а также яркие молодые талантливые музыканты, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".

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Концерт "Рождественская прелюдия" станет первым выступлением Инессы Галанте перед латвийской публикой за последний год. "Я счастлива пригласить вас, мои дорогие друзья, на нашу долгожданную встречу, которая пройдет в величественных стенах главного собора нашего города. Я скучала по теплу латвийской публики, нашему живому общению и очень рада, что совсем скоро мы вместе с моими замечательными коллегами и молодыми талантами вновь выйдем на сцену. Талантливые артисты, великолепная акустика, праздничное убранство, прекрасная публика - нас ждет незабываемый вечер, наполненный любовью и волшебной музыкой", - говорит Инесса Галанте.

В великолепном исполнении обладательницы неповторимого бархатного и проникновенного сопрано Инессы Галанте прозвучат знаменитые произведения Бетховена, Каччини, Верди и других композиторов, в дуэте с блистательным контратенором Сергеем Егерсом будут исполнены кантата Stabat Mater итальянского композитора Перголези и другие произведения, и, несомненно, одной из самых трогательных частей программы станет выступление хора мальчиков Школы имени Язепа Мединя - самое известное в мире христианское песнопение "Тихая ночь, святая ночь" (нем. Stille Nacht, heilige Nacht) перенесет слушателей в предрождественскую сказку.