В Рижском Домском соборе вновь прозвучит "Рождественская прелюдия"

Гости вечера окунутся в неповторимую атмосферу величественного убранства Домского собора, под сводом которого прозвучат любимые публикой классические и современные музыкальные произведения, наполняющие светлым и радостным рождественским настроением.
В праздничном концерте примут участие: всемирно признанная оперная дива Инесса Галанте, выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, хор мальчиков Школы имени Язепа Мединя под руководством дирижера Романа Ванагса, а также яркие молодые талантливые музыканты, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".
Концерт "Рождественская прелюдия" станет первым выступлением Инессы Галанте перед латвийской публикой за последний год. "Я счастлива пригласить вас, мои дорогие друзья, на нашу долгожданную встречу, которая пройдет в величественных стенах главного собора нашего города. Я скучала по теплу латвийской публики, нашему живому общению и очень рада, что совсем скоро мы вместе с моими замечательными коллегами и молодыми талантами вновь выйдем на сцену. Талантливые артисты, великолепная акустика, праздничное убранство, прекрасная публика - нас ждет незабываемый вечер, наполненный любовью и волшебной музыкой", - говорит Инесса Галанте.
В великолепном исполнении обладательницы неповторимого бархатного и проникновенного сопрано Инессы Галанте прозвучат знаменитые произведения Бетховена, Каччини, Верди и других композиторов, в дуэте с блистательным контратенором Сергеем Егерсом будут исполнены кантата Stabat Mater итальянского композитора Перголези и другие произведения, и, несомненно, одной из самых трогательных частей программы станет выступление хора мальчиков Школы имени Язепа Мединя - самое известное в мире христианское песнопение "Тихая ночь, святая ночь" (нем. Stille Nacht, heilige Nacht) перенесет слушателей в предрождественскую сказку.