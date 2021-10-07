Как помочь людям во время подорожания отопления и электричества? Сейм против оппозиции

Вчера, 6 октября, депутаты комиссии по устойчивому развитию обсуждали два возможных вида поддержки:

увеличение скидок для так называемых защищенных потребителей электроэнергии

и снижение налога на добавленную стоимость на электроэнергию, природный газ и отопление.

Заместитель государственного секретаря Министерства экономики Эдий Шайцанс сообщил депутатам, что домохозяйство, которое потребляет в месяц 200 кВт электроэнергии, вместо прежних 22,72 евро теперь будет платить 48,48 евро, что на 25,76 евро больше.

Тем временем льготы для ряда категорий потребителей составляют всего 5-10 евро в месяц. На прошлой неделе министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что правительство уже обсуждает повышение скидок до 20 евро для многодетных семей и до 15 евро для других групп защищенных потребителей.

Действия Сейма

Сейм отклонил предложение оппозиции применять до середины 2022 года к электроэнергии и газу пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) - 5% вместо нынешних 21%.

Поправки к закону о налоге на добавленную стоимость подали члены партии "Республика" - депутаты Вячеслав Домбровский, Каспар Гиргенс, Эвия Папуле, Эрик Пуценс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Оппозиция предлагала с 15 октября по 1 июня 2022 года применять пониженную ставку НДС в размере 5% на электроэнергию, услуги по ее передаче и распределению и компонент обязательной закупки.

Поправки также предусматривали применение 5%-ной ставки НДС к природному газу и услугам по его транспортировке и распределению.

Как сообщалось ранее, для компенсации резкого удорожания электроэнергии Минэкономики подготовило предложение об увеличении на 10 евро суммы поддержки для всех групп защищенных пользователей, в том числе многодетных и малообеспеченных семей.