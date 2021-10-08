Латвия примет участие в "Евровидении": начался прием песен

"После долгого перерыва конкурс Supernova возвращается на Латвийское телевидение! Наша главная цель - найти лучшую песню для выступления на грандиозном "Евровидении" в мае 2022 года в Италии. Мы с нетерпением ждем новых исполнителей и авторов песен, которые все еще хотят пробиться в латвийскую индустрию популярной музыки, а также песен уже опытных и популярных авторов", - говорит Яна Семенова, директор отдела программ LTV.

К участию в конкурсе приглашаются исполнители, авторы и продюсеры, достигшие 16-летнего возраста. Приветствуются заявки от солистов, дуэтов и коллективов (до шести участников). Регламент предусматривает, что иностранные граждане могут участвовать в конкурсе в качестве продюсеров фонограммы песни. Отправленная композиция не должна быть опубликована или воспроизведена публично до 1 сентября 2021 года.

Участие песен и исполнителей в телетрансляции "Supernova 2022" будет определять жюри, выбранное LTV. латвийское телевидение также оставляет за собой право приглашать исполнителей и авторов для участия в конкурсе. Следующий этап будет объявлен в декабре этого года.

С 7 октября с 10:00 до 7 декабря полночи на сайте Supernova можно будет зарегистрировать песни и ознакомиться с полным регламентом конкурса.Зрителей увидят яркие телешоу конкурса Supernova в феврале 2022 года.

В 2019 году Саманта Тина стала победителем конкурса "Supernova 2020" и получила возможность участвовать в 65-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Нидерландах, но из-за пандемии Covid-19, к сожалению, шоу было отменено. Принимая во внимание результаты "Supernova 2020", Латвийское телевидение решило не проводить новый отборочный конкурс, а разрешить Саманте Тине представлять Латвию в "Евровидении-2021".

Международный конкурс "Евровидение" ежегодно собирает на экранах телевизоров миллионы зрителей со всего мира. Латвия примет участие в конкурсе в двадцать второй раз.

Напомним, что в мае прошел 65-й международный конкурс "Евровидение". Победила в нем группа из Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Представительница Латвии Саманта Тина не смогла пройти квалификацию и осталась в своем полуфинале на последнем месте.