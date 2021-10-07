Левитс: обучение на государственном языке важно "для полноценной интеграции молодежи в общество"

В беседе руководство комитета и департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, директор Государственной классической гимназии Роман Алиев и учителя, а также директор 34-й Рижской средней школы Наталия Роголева проинформировали президента о текущей ситуации в области образования в Риге и о том, как идет переход на обучение на государственном языке.

Представители школ также поделились с президентом взглядами на повседневные проблемы в работе школ в связи с пандемией Covid-19.

Говоря о переходе к обучению на государственном языке, Левитс выразил мнение, что оно важно "для полноценной интеграции молодежи в общество и жизнь государства".

На встрече обсуждались вопросы совершенствования сети образовательных учреждений, качества образования и внедрения реформы содержания образования, динамика в развитии дошкольных учреждений и сокращении очередей в детские сады и другие темы, в том числе поддержка школ в процессе перехода на обучение на государственном языке.

Переход к обучению на государственном языке

2 апреля 2018 года вступили в силу поправки в закон об образовании и закон об общем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на государственном языке в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях на этапе средней школы, который должен быть завершен в текущем 2021/2022 учебном году.

С 1 сентября 2019 г. на уровне начального образования постепенно внедряются три модели пропорций использования государственного языка при освоении образовательных программ для нацменьшинств.

На уровне общего среднего образования обучение по программам нацменьшинств было постепенно прекращено, и произошел переход к образовательным программам на латышском языке, при этом сохранялась возможность включения в учебную программу предметов, связанных с языком и культурой нацменьшинства.

Внедрение образовательных программ на государственном языке шло постепенно: в 10-ых и 11-ых классах это произошло 1 сентября 2020 года, а в 12-х классах - 1 сентября этого года.