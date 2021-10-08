В США назвали имя серийного убийцы Зодиака. Его искали 50 лет и до сих пор не уверены, что это он

Однако полиция и ФБР не поддержали версию расследователей, заявив, что дело все еще остается открытым.

В 1968-69 годах Зодиак совершил пять убийств и два покушения на убийство в штате Калифорния. Затем он посылал в местную прессу адресованные полиции послания, в которых помимо издевательских текстов содержались шифры.

Зодиак писал, что в одном из кодов зашифровано его имя. Он также намекал, что особое внимание следует обратить на шифр из 340 знаков.

Лишь в конце 2020 года группе дешифровальщиков удалось взломать этот код, но ничего конкретного, что могло бы помочь установить личность убийцы, обнаружено не было.

При этом расследователи из Case Breaker считают, что некоторые анаграммы указывают на Гэри Фрэнсиса Поста. Кроме того, говорят в группе, его фотография в значительной степени совпадает с фотороботом Зодиака, составленным в 1960-х годах.

В частности, совпадает такая примечательная особенность, как шрам на лбу.

Группа Case Breaker - добровольное объединение, помогающее в расследовании нераскрытых уголовных дел. В нее входят более 40 вышедших в отставку следователей и сотрудников спецслужб, а также журналисты.

В данном случае официальное следствие не согласно с выводами группы. По мнению федеральной полиции, нет достаточных оснований считать Зодиаком именно Гэри Поста.

В любом случае он не мог бы предстать перед судом, так как умер в 2018 году.

Неуловимый Зодиак и его жертвы

Поимкой Зодиака по горячим следам в конце 1960-х наряду с полицией занималось ФБР. Следствие до сих пор затрудняется сказать, почему опытным сыскарям так и не удалось выйти на след убийцы.

Он оставлял следы, а двое из его жертв выжили и описали его. Отследить отправителя писем в целый ряд калифорнийских газет также не удалось.

В одном из посланий Зодиак утверждал, что убил 37 человек, однако официально ему приписывается пять жертв и два покушения:

Декабрь 1968 года - в своем автомобиле убиты мужчина и женщина

Июль 1969 года - нападение на другую пару в автомобиле: женщина убита, мужчина выжил

Август 1969 года - нападение на пару с нанесением ножевых ранений у одного из озер близ Сан-Франциско, мужчина выжил

Октябрь 1969 года - в Сан-Франциско застрелен таксист Пол Стин, его считают последней жертвой Зодиака.

Мотивы всех этих преступлений не установлены.

В Case Breaker полагают, что убивать Зодиак начал раньше, чем считается официально. По мнению расследователей, на его счету убийство Шери Джо Бейтс в округе Риверсайд, Калифорния, в 1966 году. Поначалу эту жертву действительно приписывали Зодиаку, но позднее полиция Риверсайда отказалась от этой версии.

Загадка остается

История о серийном убийце легла в основу детективной драмы "Зодиак" (2007) с Робертом Дауни-младшим в главной роли ФОТО: Reuters

На версию расследователей Case Breaker о личности Гэри Фрэнсиса Поста отдел ФБР в Сан-Франциско отреагировал официальным сообщением, опубликованным в газете San Franciso Chronicle: "Дело серийного убийцы Зодиака остается открытым. На данный момент мы не можем сообщить никакой новой информации".

Полиция Калифорнии поддержала позицию ФБР.

Главным и единственным подозреваемым в совершении убийств под прозвищем Зодиак остается уроженец города Вальехо в Калифорнии Артур Лей Аллен, умерший в 1992 году. При этом следствие признает, что это лишь промежуточная версия, и личность Зодиака по-прежнему доподлинно неизвестна.